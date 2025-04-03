«الإمارات للمكتبات» تحتفي بيوم المخطوط العربي

الشارقة (وام) تحتفي جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات بمناسبة يوم المخطوط العربي، الذي يصادف الرابع من أبريل من كل عام، تخليداً لإرث العلوم والمعرفة العربية والإسلامية، وإبرازاً لدورها في ترسيخ مختلف العلوم وتأسيس المكتبات، وتأتي هذه المناسبة تأكيداً على أهمية المخطوط العربي كمصدرٍ أصيل للمعرفة وسجلٍ حضاري يوثق إسهامات العلماء العرب والمسلمين في مختلف المجالات.

وأكد فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، أن الاحتفاء بيوم المخطوط العربي يعكس التزام الجمعية بالحفاظ على التراث المكتوب وتعزيز الوعي بقيمته، مشيراً إلى أن المخطوطات ليست مجرد وثائق تاريخية، بل هي شواهد حية على إبداع العلماء والمفكرين العرب وجسر يربط الماضي بالحاضر والمستقبل.

وأضاف، أن الجمعية تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لحفظ المخطوطات وترميمها ورقمنتها، بما يسهم في إتاحتها للأجيال القادمة والاستفادة منها في مختلف المجالات البحثية والأكاديمية.

وفي هذا الإطار تنظم الجمعية غداً الجمعة، ندوة بعنوان "المخطوطات: تاريخها وحاضرها"، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث يقدمها الباحث والمحقق د. بشار عواد، لتسليط الضوء على تطور المخطوطات العربية وأهميتها في حفظ التراث الإنساني والتحديات التي تواجهها في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.