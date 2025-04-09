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التعليم والمعرفة

عروض تفاعلية في «الشارقة القرائي للطفل»

كورال روح الشرق (من المصدر)
10 ابريل 2025 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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يقدّم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025» برنامجاً متكاملاً من الفعاليات، يزخر بأكثر من 600 ورشة عمل تفاعلية، ومجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية، التي تجمع نخبة من المبدعين والمختصين في مجالات أدب الطفل والثقافة والمعرفة، إلى جانب 85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، ومجموعة واسعة من العروض الموسيقية والعلمية التي تثري تجربة الزوار من مختلف الأعمار.
وتحتفي الدورة السادسة عشرة من المهرجان، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 4 مايو المقبل تحت شعار «لتغمرك الكتب»، بمجموعة من الفعاليات الفنية المتميزة، من بينها: «أمسية موسيقية مع كورال روح الشرق» و«عرض شارع العلوم»، يقدمان مزيجاً من الإبداع والمعرفة في إطار ترفيهي تفاعلي.
يصحب المهرجان الزوار في رحلة موسيقية مع كورال «روح الشرق»، الذي أسّسه المايسترو محمود محسن في عام 2020، خلال عمله في «جامعة عين شمس» بالقاهرة، مع ثلاثين شابة وشاباً موهوبين. وتقام الأمسية في قاعة الاحتفالات رقم 5، في 25 أبريل.
ويوفّر المهرجان تجربة عائلية فردية من خلال عرض «شارع العلوم»، الذي يتيح للزوار فرصة لاكتشاف التجارب العلمية مع عبد الله عنان، الذي وصل عدد معجبيه إلى 18 مليون متابع، ويستعرض العديد من التجارب العلمية، كانفجار بالونات الهيدروجين وسُحُب النيتروجين العملاقة، في واحد من أعظم الأحداث العلمية العربية. وتشهد قاعة الاحتفالات رقم 5 في «مركز إكسبو الشارقة» استضافة هذا العرض العلمي التفاعلي العائلي في 26 أبريل الجاري.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
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الشارقة
مهرجان الشارقة القرائي
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