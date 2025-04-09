وزير الثقافة المصري يستقبل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح

محمد عبد السميع (الشارقة)

استقبل معالي وزير الثقافة في جمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد هنو، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله، وذلك في مستهل زيارة العمل التي يقوم بها وفد الهيئة العربية للمسرح للقاهرة في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الدورة الـ 16 من مهرجان المسرح العربي، والتي ستنظمها الهيئة العربية للمسرح، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، في مصر من 10 إلى 16 يناير 2026، وذلك بحضور مدير التدريب والتأهيل والمسرح المدرسي في الهيئة العربية للمسرح غنام غنام، وناصر آل علي، مدير الإدارة العامة، كما حضر من الجانب المصري المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، وذلك لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمهرجان، المقرر انطلاقه في يناير المقبل.

وقد نقل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح لمعالي وزير الثقافة المصري تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، كما أكد الأمين العام حرص الهيئة، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، على تنظيم دورة مميزة وفارقة تليق بسمعة مصر ومكانتها، وطموحات ودور الهيئة العربية للمسرح عربياً.

بدوره، رحب معالي وزير الثقافة المصرية الدكتور أحمد هنو بمبادرة الهيئة لعقد الدورة الـ 16، والتي تعتبر الثالثة في عمر دورات المهرجان في القاهرة. وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الجوهرية، منها التحضيرات اللوجستية، واختيار المواقع المناسبة لاحتضان العروض المسرحية والندوات الفكرية، وآليات التنسيق مع الفرق المسرحية العربية، إلى جانب اقتراح تنظيم جزء من فعاليات المهرجان في المحافظات المصرية لتحقيق الإشعاع الوطني، في إطار توسيع رقعة المشاركة الثقافية والوصول بالمسرح إلى جمهور أوسع خارج العاصمة. وأكد معالي وزير الثقافة تفعيل المقترحات التي يأمل من المهرجان تحقيقها في هذه الدورة مثل إبراز دور الشباب.

كما تم طرح مقترح تنظيم مؤتمر علمي ضمن فعاليات المهرجان، يتناول قضايا المسرح العربي من خلال أوراق بحثية محكّمة، يشارك فيها أكاديميون وباحثون ونقاد من مختلف الدول العربية.