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التعليم والمعرفة

عبدالله آل حامد يبحث سبل التعاون مع رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

عبد الله آل حامد خلال لقائه جانيت يانغ (وام)
12 ابريل 2025 01:33

لاس فيغاس (وام)

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التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، المنتجة جانيت يانغ، رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لجوائز الأوسكار، في لاس فيغاس.
ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون مع الأكاديمية وإمكانات التعاون المستقبلي في تطوير صناعة السينما، وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال.
وتحدث معالي عبدالله آل حامد عن منصة «بريدج» التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفها بأنها منصة عالمية تستهدف المساهمة في صياغة ملامح مستقبل الإعلام القائم على المعرفة والابتكار والمسؤولية الاجتماعية، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات الإعلامية العالمية، وبناء شراكات تُسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي وخدمة المجتمعات.
وقدم معاليه الدعوة لرئيسة وقيادات الأكاديمية للمشاركة في مؤتمر «بريدج» المرتقب في أبوظبي، وعبر عن تطلعه إلى إبرام شراكة مع الأكاديمية لتعزيز قدرات صناعة السينما في الإمارات.
من جانبها، تحدثت يانغ عن الأكاديمية التي شارفت على بلوغ قرن من التميز والإبداع وتضم 19 فرعاً، تشمل مختلف مجالات العمل السينمائي، من الأداء التمثيلي إلى الإنتاج وسلطت الضوء على جهودها في نشر التعليم والمعرفة.
ورحبت يانغ، خلال اللقاء، بدعوتها للمشاركة في مؤتمر «بريدج»، معربة عن تطلعها لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المستقبلي.

عبدالله آل حامد
الإمارات
المكتب الوطني للإعلام
مجلس الإمارات للإعلام
أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة
جوائز الأوسكار
لاس فيغاس
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