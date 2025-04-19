«كلمات» تشارك في «الرباط للكتاب» ببرنامجٍ ثقافيٍّ حافل

الشارقة (الاتحاد)

تشارك «مجموعة كلمات» في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي يقام في الفترة من 17 إلى 27 أبريل الجاري، بجناحٍ خاص (E04) في القاعة E، حيث تعرض مجموعةً واسعةً من أبرز إصداراتها، وفي مقدِّمتها كتاب «بيت الحكمة» لمؤسِّسة ورئيسة المجموعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، وهو الكتاب الفائز بجائزة «بولونيا راجازي» لعام 2025 عن فئة الأدب الخيالي من معرض بولونيا لكتاب الطفل، إلى جانب مجموعةٍ من الإصدارات في مجالات الأدب العربي والعالمي والفلسفة والدراسات والتنمية الذاتية، إذ تعكس هذه الإصدارات التزام «مجموعة كلمات» بتقديم محتوى ثقافي راقٍ للقراء.

في إطار حضور الشارقة ضيف شرفٍ على الحدث، تنظم «مجموعة كلمات» عدداً من الفعاليات المتنوعة، ضمن مشاركتها في البرنامج الثقافي الذي تطلقه هيئة الشارقة للكتاب خلال المعرض، من بينها جلسةٌ شعريةٌ يشارك فيها الشاعران خالد البدور وأمل السهلاوي بعنوان «قراءات شعرية إماراتية ومغربية»، إلى جانب جلسةٍ حواريةٍ حول كتب الأطفال ذات الطابع التراثي يقودها الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حيث يسلِّط الضوء على عددٍ من إصدارات «كلمات»، كما يشهد جناح المجموعة حفل توقيعٍ لكتاب الشاعرة أمل السهلاوي يوم 20 أبريل، بحضور نخبةٍ من المهتمين بالأدب والشعر.

في هذا السياق، أكّد أحمد العلي، مدير عام مجموعة كلمات أن مشاركة المجموعة في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب تمثِّلُ محطةً مهمةً من محطات حضورها الثقافي عربيّاً ودوليّاً، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تُعد امتداداً للثقافة العربية، بما تحمله من خصوصيةٍ جمعَت بين روح المشرق وأصالة المغرب، وظلّت لقرونٍ حلقة وصلٍ حضاريةٍ بينهما.

وقال العلي «نحرص في (مجموعة كلمات) على جعلِ إصداراتنا سفيرةً ثقافيةً لدولة الإمارات والمشرق العربي في المعرض، ونتطلع من خلال مشاركتها في الرباط إلى توسيع دائرة القرّاء المتفاعلين مع مشاريعنا المعرفية الموجهة للأطفال واليافعين ومحبي الأدب والمتخصصين، ليطّلعوا على مجموعةٍ متميزة من الأعمال التي تجمعُ بين القيم الثقافية والتقنيات السردية والفنيّة الحديثة».

وتدعو «مجموعة كلمات» زوار المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، إلى زيارة جناحها والتعرّف على إصداراتها النوعية التي تجمع بين الجمال الفني والعمق المعرفي، بما يسهمُ في توسيع آفاق الجيل الجديد وتعزيز ارتباطه بالقراءة والمعرفة.