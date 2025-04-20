الأحد 20 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأردن يعلن عن اكتشاف أثري يعود للملك رمسيس الثالث

الأردن يعلن عن اكتشاف أثري يعود للملك رمسيس الثالث
20 ابريل 2025 09:58

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب يوم السبت بحضور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس عن اكتشاف أثري جديد في جنوب شرق محمية وادي رم، جنوبي الأردن، يتمثل في نقش هيروغليفي لقدماء المصريين يحمل ختما ملكيا (خرطوش) يعود للملك المصري رمسيس الثالث (1155-1186 ق.م). وأكدت عناب أهمية هذا الاكتشاف، كونه أول نقش يتم اكتشافه على الأراضي الأردنية، مبينة أنه يحمل دلالة كبيرة، ويعد دليلا ماديا على العلاقات التاريخية بين مصر القديمة والأردن، ومنطقة الجزيرة العربية بشكل عام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقالت:"هذا الاكتشاف يعتبر إضافة نوعية للنقوش الموجودة في الأردن"، لافتة إلى أن الأردن مكتبة مفتوحة، ولديه إرث غني جدا فيما يخص النقوش، إذ يعد هذا النقش الهيروغليفي إضاءة وإضافة مهمة جدا لموضوع التراث الكتابي في الأردن. وأشارت الوزيرة الأردنية إلى أن الإعلان النهائي عن الاكتشاف سيكون بعد الانتهاء من جميع الأبحاث والدراسات التي ستتيح الوصول إلى الوصف الكامل لهذا الكشف الأثري. من جانبه، عبر الدكتور حواس عن سعادته بالمشاركة بإعلان وزارة السياحة عن هذا الاكتشاف الأثري المهم في منطقة وادي رم، والمتمثل في العثور على اسم الملك رمسيس الثالث. وأوضح أن الاكتشاف الأثري أظهر وجود "خرطوشين" يحملان اسم الملك رمسيس الثالث؛ إذ يشير الخرطوش الأول إلى اسمه عند الولادة، والثاني إلى اسم العرش، والذي يعلن فيه أنه ملك مصر العليا والسفلى. وأكد أن العثور على اسم الملك رمسيس الثالث بجنوب الأردن مهم جدا، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ حفائر منظمة في الموقع، لأنه من الممكن اكتشاف أشياء مهمة جدا تظهر العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر منذ أكثر من 3000 سنة.

أخبار ذات صلة
الأردن ومصر يبحثان جهود إنهاء حرب غزة
بيراميدز يفرض التعادل على أورلاندو بايرتس في «أبطال أفريقيا»
المصدر: وكالات
مصر
الأردن
الآثار الفرعونية
الفرعون رمسيس
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
علوم الدار
صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية تعزيز التعاون
اليوم 13:15
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
الرياضة
الشارقة وشباب الأهلي وشرطة دبي أبطال كأس الاتحاد للكاراتيه
اليوم 13:03
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
الرياضة
الدوري السعودي.. مواجهات حاسمة في سباق اللقب
اليوم 13:00
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
الرياضة
بعد أن أطاح ريال مدريد.. هل يُتوج أرسنال بـ «أبطال أوروبا»؟
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©