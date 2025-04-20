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التعليم والمعرفة

جناح الإمارات في بينالي البندقية يحتفي باليوم العالمي للإبداع والابتكار

عزة أبوعلم
21 ابريل 2025 01:17

البندقية (وام)

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يحتفي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يصادف يوم الحادي والعشرين من أبريل من كل عام، وهو مناسبة سنوية تؤكد الدور المحوري للأفكار الخلاقة في دفع عجلة التنمية الإنسانية.
يذكر أن الجناح، الذي ينطلق خلال الفترة من 10 إلى 23 نوفمبر القادم، يبرز بمشروع مبتكر يحمل عنوان «على نارٍ هادئة»، حيث سيستفيد من منصة بينالي البندقية لتسليط المزيد من الضوء على إبداعات أبناء وبنات الإمارات، إذ يُعتبر الحدث ملتقى للفنانين والمعماريين والنقاد والمهتمين بالفنون والعمارة من جميع أنحاء العالم، فيما توفر المشاركة في البينالي فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات في الفنون والعمارة. وقالت عزة أبو علم، القيّمة الفنية والمشرفة على الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: إن «على نارٍ هادئة» يقدم دليلاً عملياً عبر عرض سلسلة من التركيبات المعمارية للبيوت المحمية الزراعية التجريبية، مُبيّنة كيف يُمكن للعمارة دعم أنظمة غذائية مرنة، مع تحسين هذه الأفكار ودمجها في بيئاتنا العمرانية. ويُلقي المعرض الضوء على مشهد إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق عالمي، مستكشفاً حلول التصميم المحلية التي وُضعت في ظل ظروف ندرة الغذاء على مر السنين، بدءاً من الحلول المحلية التقليدية، وصولاً إلى الحلول التكنولوجية المتطورة.
ويتخذ معرض «على نارٍ هادئة» من دولة الإمارات العربية المتحدة حالة دراسية، ليطرح تساؤلاً مهماً: كيف يمكن للعمارة أن تساهم بفعالية في تعزيز الأمن الغذائي؟ ويدعم هذا المشروع المبتكر رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لإنتاج 50% من غذائها محلياً بحلول عام 2051.

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