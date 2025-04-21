انطلاق المرحلة التمهيدية لـ«الشارقة للمسرح المدرسي»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم الاثنين 21 أبريل، في المركز الثقافي بالذيد، فعاليات المرحلة التمهيدية للدورة الثانية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي.

وقد حضر الافتتاح أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة، مدير المهرجان، وصالح الطنيجي، مدير المركز الثقافي بالذيد، والعديد من إدارات المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلبة.

وشاهدت لجنة التحكيم، المكونة من الفنانين إبراهيم سالم، وعبدالله صالح، وأشجان، ستة عروض مسرحية متنوعة في مضامينها وأساليبها.

كان أول هذه العروض بعنوان «أحمد والشمس»، وقدمه تلاميذ الحلقة الأولى في مدرسة البردي، وأخرجته المعلمة فاطمة مصبح الكتبي، تلاه عرض بعنوان «سوشي والشباك البالية» قدمه تلاميذ الحلقة الأولى في مدرسة الثميد، وأخرجته المعلمة موزة الحافري.

أما العرض الثالث، فجاء بعنوان «بين الطوابق»، وقدمته تلميذات الحلقة الثانية في مدرسة البردي، وهو من تأليف وإخراج المعلمة حنان عامر.

وكان العرض الرابع من أداء تلميذات الحلقة الثانية في مدرسة البطائح، وجاء بعنوان «حلم مريم» من إخراج المعلمة شمه محمد دلوان.

وقدمت تلميذات الحلقة الثانية بمدرسة الصحوة العرض الخامس بعنوان «لحظة»، وهو من تأليف المعلمة محينة صابر سعيد الكتبي وإخراج المعلمة شيرين بنت الحبيب.

واختتمت العروض بمسرحية بعنوان «أديلا»، من إخراج المعلمة شيخة تميم حميد الخاصوني وأداء تلميذات الحلقة الثالثة بمدرسة المدام.