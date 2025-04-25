الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا

طالبت محكمة كاليفورنيا العليا يوم الخميس نقابة المحامين في الولاية بتوضيح كيفية ولماذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير أسئلة اختيار من متعدد في امتحان المحاماة الذي أُجري في فبراير 2025، والذي شهد العديد من المشكلات التقنية، وذلك وفقًا لموقع "Los Angeles Times".





في بيان لها، كشفت المحكمة العليا أن القضاة لم يُبلغوا قبل الامتحان باستخدام النقابة للذكاء الاصطناعي عبر شركة مختصة في قياس الأداء النفسي (السايكومترية) لإعداد مجموعة صغيرة من الأسئلة. وقد طالبوا بتوضيح الإجراءات التي اتخذت لضمان مصداقية الأسئلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.





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كما أثيرت أسئلة حول الشفافية في عملية تطوير أسئلة الامتحان، خاصة بعد أن قررت النقابة التخلي عن النظام التقليدي لاختبار المحاماة في الولايات المتحدة (الذي يعتمده معظم الولايات) وابتكار نموذج هجين يجمع بين الاختبارات الشخصية والاختبارات عن بُعد لتقليل التكاليف.







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وكانت النقابة قد أكدت في وقت سابق أن 23 من أصل 171 سؤالًا تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما أثار العديد من الانتقادات من الخبراء القانونيين الذين اعتبروا أن هذه التغييرات لم تخضع لمراجعة كافية من قبل لجنة مراقبة الامتحانات أو المحكمة العليا.





وتواجه النقابة الآن ضغوطًا كبيرة لتوضيح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد الأسئلة وما إذا كانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان مصداقية الأسئلة قبل استخدامها في الامتحان.



إسلام العبادي(أبوظبي)