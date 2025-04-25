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التعليم والمعرفة

شراكات استراتيجية تبرز أهمية «الشارقة القرائي للطفل»

شراكات استراتيجية تبرز أهمية «الشارقة القرائي للطفل»
25 ابريل 2025 23:51

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن قائمة رعاة وشركاء الدورة الـ 16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، والذي يستمر حتى 4 مايو في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «لتغمرك الكتب»، ويقدم برنامجاً متكاملاً يحفل بالفعاليات والأنشطة الثقافية، وورش العمل التفاعلية، والجلسات النقاشية، والندوات الحوارية، ويستعرض باقة واسعة من أحدث الإصدارات باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وتقدم مجموعة من المؤسسات والشركات والهيئات الرائدة، في قطاعات الاتصالات والإعلام والاستثمار والسياحة والاقتصاد وغيرها، الرعاية لدورة العام الجاري من المعرض، منها «دو»، الشريك الرسمي للاتصالات، و«هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، الشريك الإعلامي الرسمي، و«بنك الاستثمار»، الشريك المصرفي، و«شبكة أبوظبي للإعلام»، الشريك الإعلامي، و«هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، الشريك السياحي، و«جمعية الشارقة التعاونية»، شريك ركن الطهي، إلى جانب الشريكين التقنيين، «واكوم» و«إتش بي».

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  • خولة المجيني
    خولة المجيني

وعبرت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن شكرها وتقديرها للدعم الذي يقدمه الشركاء، وقالت: «تشهد الدورة الـ 16 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل دعم نخبة من الشركاء والرعاة الذين يلعبون دوراً أساسياً في نجاح المهرجان وتميزه وتعزيز مكانته كمنصة عالمية رائدة لترسيخ ثقافة القراءة في نفوس الأطفال، وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي، والاحتفاء بالكتّاب والرسامين الذين أثروا مكتبة الطفل العربي. وبفضل التزامهم ودعمهم المستمر، وحضورهم الفعال ومساهماتهم النوعية، سنقدم برامج متكاملة ترتقي بتجارب الزوار، وتلبي تطلعات الأطفال وأولياء أمورهم، وتسهم في بناء جيل المعرفة».

مهرجان الشارقة القرائي للطفل
هيئة الشارقة للكتاب
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