روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!

في تجربة مثيرة للجدل، قام فريق من الباحثين من جامعة زيورخ بإجراء دراسة سرية على منصة "ريديت" Reddit، حيث استخدموا روبوتات ذكاء اصطناعي تنكّرت على شكل أشخاص حقيقيين وتفاعلت مع المستخدمين دون علمهم وفقاً لما كشفه موقع NBC News.



الهدف من التجربة كان دراسة مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير في آراء الناس داخل منتدى مخصص للنقاش وتبادل وجهات النظر.





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تجربة سرية



الروبوتات قامت بنشر أكثر من ألف تعليق، وقدّمت نفسها بهويات مختلفة لتبدو وكأنها مستخدمون عاديون. لكن لم يتم إبلاغ المشاركين بأنهم يتفاعلون مع أدوات ذكاء اصطناعي، وهو ما اعتبره الكثيرون انتهاكاً لأخلاقيات البحث وخصوصية المستخدمين.





غضب المنصة ورد قانوني محتمل





من جهتها عبرت منصة Reddit، عن استيائها من التجربة، وأعلنت أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة والفريق المسؤول عن الدراسة، معتبرة ما حدث مخالفًا لقواعد الاستخدام وسياسات المنصة. كما قدّم مشرفو المنتدى الذي أجريت فيه التجربة شكوى رسمية للجامعة وطالبوا بمنع نشر نتائج الدراسة ومراجعة آلية الموافقة على هذا النوع من الأبحاث.





ورغم أن الباحثين أكدوا أنهم راجعوا التعليقات قبل نشرها ووضعوا ضوابط لتجنّب الأذى أو التضليل، إلا أن ذلك لم يُقنع إدارة Reddit ولا المجتمع الذي تم استهدافه. الجامعة بدورها قالت إنها ستفتح تحقيقًا داخليًا، وستعيد النظر في آليات المراجعة الأخلاقية لمثل هذه المشاريع في المستقبل.





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هذه الواقعة تسلط الضوء مجددًا على المخاوف المتزايدة من استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الناس عبر الإنترنت دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات أخلاقية واجتماعية.







إسلام العبادي(أبوظبي)