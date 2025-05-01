الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!

روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!
1 مايو 2025 14:41

في تجربة مثيرة للجدل، قام فريق من الباحثين من جامعة زيورخ بإجراء دراسة سرية على منصة "ريديت" Reddit، حيث استخدموا روبوتات ذكاء اصطناعي تنكّرت على شكل أشخاص حقيقيين وتفاعلت مع المستخدمين دون علمهم وفقاً لما كشفه موقع NBC News.

الهدف من التجربة كان دراسة مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على التأثير في آراء الناس داخل منتدى مخصص للنقاش وتبادل وجهات النظر.

 

اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يتقن الخداع!



تجربة سرية 


الروبوتات قامت بنشر أكثر من ألف تعليق، وقدّمت نفسها بهويات مختلفة لتبدو وكأنها مستخدمون عاديون. لكن لم يتم إبلاغ المشاركين بأنهم يتفاعلون مع أدوات ذكاء اصطناعي، وهو ما اعتبره الكثيرون انتهاكاً لأخلاقيات البحث وخصوصية المستخدمين.

 

أخبار ذات صلة
اختبار ذكي يشخّص سرطان الرئة بدقة غير مسبوقة
"مايكروسوفت".. نماذج صغيرة تنافس عمالقة الذكاء الاصطناعي

غضب المنصة ورد قانوني محتمل


من جهتها عبرت منصة Reddit، عن استيائها من التجربة، وأعلنت أنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة والفريق المسؤول عن الدراسة، معتبرة ما حدث مخالفًا لقواعد الاستخدام وسياسات المنصة. كما قدّم مشرفو المنتدى الذي أجريت فيه التجربة شكوى رسمية للجامعة وطالبوا بمنع نشر نتائج الدراسة ومراجعة آلية الموافقة على هذا النوع من الأبحاث.

 

ورغم أن الباحثين أكدوا أنهم راجعوا التعليقات قبل نشرها ووضعوا ضوابط لتجنّب الأذى أو التضليل، إلا أن ذلك لم يُقنع إدارة Reddit ولا المجتمع الذي تم استهدافه. الجامعة بدورها قالت إنها ستفتح تحقيقًا داخليًا، وستعيد النظر في آليات المراجعة الأخلاقية لمثل هذه المشاريع في المستقبل.



اقرأ ايضاً.. تحذيرات علمية.. أدوات البحث بالذكاء الاصطناعي تختلق مصادر وروابط وهمية

هذه الواقعة تسلط الضوء مجددًا على المخاوف المتزايدة من استخدام الذكاء الاصطناعي في التفاعل مع الناس عبر الإنترنت دون علمهم، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات أخلاقية واجتماعية.



إسلام العبادي(أبوظبي)

روبوتات الدردشة
روبوتات
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
آخر الأخبار
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اقتصاد
«راكز» تبحث فرص التعاون مع المستثمرين بالصين
اليوم 16:53
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد : نهنئ أنفسنا ورئيسنا وشعبنا بأن بلادنا أصبحت وجهة للعالم
اليوم 16:51
.
اقتصاد
مساهمو «مير» يقرّون توزيع أرباح نقديّة بقيمة 135 مليون درهم
اليوم 16:49
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
الرياضة
مجلس إدارة نادي غنتوت يباشر مهامه برؤية جديدة إلى الريادة والتميز
اليوم 16:48
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اقتصاد
«أدنوك» تبحث سبُل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع «أو إم في»
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©