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التعليم والمعرفة

«العويس الثقافية» تطلق كتاباً عن حصة العسيلي

خلال إطلاق الكتاب (من المصدر)
2 مايو 2025 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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أطلقت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب «أم الإعلام الإماراتي حصة العسيلي امرأة حملت وطنها في قلبها لتجوب به العالم» للدكتورة عائشة البوسميط ضمن سلسلة (أعلام من الإمارات)، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي للكتاب، وحضر حفل الإطلاق عدد من العاملين في الحقل الإعلامي، وشخصيات ثقافية إماراتية وعربية، وعدد من أصدقاء مؤسسة العويس الثقافية.
قالت البوسميط في تقديم كتابها على منصة العويس الثقافية في المعرض: «إن هذا الكتاب إرث أتركه لكل من يحب وطنه بإخلاص، ويسعى لاستكشاف معنى الحياة وعمق العلاقات الإنسانية. كتبته بكل أمانة وصدق، آملاً أن يجد القراء في صفحاته الإلهام ليعيشوا بحب ويفهموا العالم من حولهم بعيون مفتوحة وقلوب متفهمة».
وفي ختام الجلسة أجابت د. عائشة البوسميط عن أسئلة الحضور، وأسهبت في الحديث عن آلية العمل على كتابها، آملة أن يكون مرجعاً للمهتمين والباحثين، ثم وقعت عشرات النسخ من كتابها.

أبوظبي
مؤسسة العويس الثقافية
الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
معرض أبوظبي للكتاب
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
الإعلام الإماراتي
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