توسيع قدرات روبوت محادثة الذكاء الاصطناعي "كلود"

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أنثروبك طريقة جديدة تتيح للمستخدمين ربط المزيد من التطبيقات بتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي الآلية التابع لها كلود، إلى جانب توسيع قدرة "البحث العميق" التي تسمح لكلود بالبحث على شبكة الإنترنت وحسابات الشركات والمؤسسات وغيرها لتقديم إجابات أكثر عمقا وشمولا على أسئلة المستخدمين.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية ربط التطبيقات الجديدة التي تسمى "التكاملات" وأداة البحث العميق الموسعة المعروفة باسم "بحث متقدم" أو "أدفانسد ريسيرش" متاحة حاليا في نسخة تجريبية للمشتركين في خدمات كلود ماكس وتيم وإنتربرايز، ثم ستتاح للمشتركين في خدمة كلود برو قريبا جدا.

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وفي نبأ ذي صلة رفعت أنثروبك حدود التسعير لأداة الترميز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كلود كود للمشتركين في خدمة كلود ماكس. يذكر أن أداتي "عمليات التكامل" و"البحث المتقدم" جزء من جهود أنثرويك لمواصلة المنافسة مع تطبيقات محادثة الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل جيمني من جوجل وشات جي.بي.تي من أوبن أيه.آي. وتأمل أنثروبك في وصول إيراداتها عام 2027 إلى 5ر34 مليار دولار، ورغم انها تحقق تقدما في هذا الاتجاه فإنها مازالت بعيدة للغاية عن هذا الهدف. ووفقا لأحد التقارير بلغت الإيرادات السنوية للشركة حتى أوائل مارس الماضي حوالي 4ر1 مليار دولار. وتعتمد أداة عمليات التكامل على بروتوكول إم.سي.بي للشركة والذي يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي بالحصول على البيانات من مصادر مثل أدوات الشركات للقيام بالمهام المطلوبة، وكذلك من مستودعات المحتوى وبيئات تطوير التطبيقات.

وتتيح خاصية التكاملات استخدام بروتوكول إم.سي.بي لتمكين المطورين من إنشاء واستضافة خوادم التطبيقات التي تعمل على تعزيز قدرات تطبيق كلود وتسمح للمستخدمين باكتشاف هذه الخوادم وتوصيلها بكلود للاستفادة منها في إنجاز المهام المطلوبة. وكتبت شركة أنثروبك في منشور عبر الإنترنت "عندما تربط أدواتك بكلود، فإنه يدرك بشكل أعمق سياق عملك ويفهم تاريخ مشروعك وتطورات المهمة والمعرفة المؤسسية ويمكنه القيام بأعمال عبر كل تطبيق" مرتبط بكلود.