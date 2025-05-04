ندوة تناقش أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (وام)

نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في إطار فعالياته الثقافية والمعرفية بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 34، ندوة بعنوان «أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي»، قدمها الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور عبدالظاهر ضرورة وضع أطر أخلاقية وتشريعية واضحة للتقنيات وأدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي، تضمن الاستخدام المسؤول وتحمي خصوصية الأفراد.

وأوضح أن عدد التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بلغ نحو 35 ألف تطبيق في عام 2018، وقفز إلى 50 ألفاً في عام 2024، وأن من المتوقع أن يتجاوز مليون تطبيق بنهاية 2025، مشيراً إلى أن الاستخدام غير المنضبط قد يسبب ضرراً للفرد والمجتمع، خاصة مع تسابق الشركات لتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة.

وأضاف أنه ليس هناك وظائف مهددة بالذكاء الاصطناعي، بل هناك أفراد مهددون لأنهم لم يطوِّروا مهاراتهم، مشيراً إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم حالياً في أكثر من 50 مليون وظيفة حول العالم، وتحقق عوائد مالية ضخمة.

وأشار إلى أهمية التحلي بالوعي في استخدام هذه التقنية، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي أداة جبارة، لكنه لا يغني عن العقل البشري، ويجب أن نُحسن استخدامه لا أن نستسلم له.