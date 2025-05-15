افتتاح معرض مسابقة «الفن هو النَفَس» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

افتُتح في صالة ديزاين جاليري بمنطقة الرفاعة بإمارة رأس الخيمة معرض الأعمال الفنية التشكيلية المشاركة في النسخة الإماراتية من مسابقة الرسم الدولية الطلابية التي تحمل شعار «الفن هو النَفَس».

تُعد هذه المسابقة مبادرة فنية واجتماعية مجرية تواكب عام المجتمع الإماراتي 2025، وقد توسعت هذا العام لتشمل ثلاث قارات.

وكرمت لجنة التحكيم الفائزين بجوائز النسخة الإماراتية من المسابقة بحضور المهندس طارق إبراهيم السلمان، مؤسس صالة ديزاين جالري، وعمر محمد المزكي، عضو لجنة التحكيم، والإعلامي عبدالرحمن نقي، نائب رئيس جمعية الإمارات للتطوع، والدكتور حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، والإعلامي محمد غانم مصطفى، مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة، وأعضاء لجنة التحكيم من دولة الإمارات.

وأشاد المهندس طارق السلمان بالمبادرة وجهودها في دعم الفنون وتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعوب، مؤكداً على أهمية دور المدارس في اكتشاف المواهب الفنية الطلابية وصقلها، معرباً عن فخره باستضافة المسابقة التي تعزز من جودة الحياة من خلال الفن.

من جانبها، شكرت المهندسة سيلفيا فيكزيان، رئيسة لجنة التحكيم، المهندس طارق السلمان على مبادرته في دعم وتشجيع المواهب الفنية من مختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن الفن قادر على تعزيز التقارب الثقافي والتعبير الإبداعي. وأوضحت أن المبادرة بدأت منذ أربع سنوات في العاصمة بودابست، بهدف تشجيع الشباب على التعبير عن أنفسهم من خلال الفن.

شهدت النسخة الخامسة لهذا العام مشاركة واسعة، حيث تم إطلاق المسابقة في خمس دول بشكل متزامن: المجر، إيطاليا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة.

في هذه النسخة، سجل في المسابقة 96 طالباً، قدّم منهم 66 مشاركاً من 30 دولة، وتم تكريم 15 طالبة فائزة بالمراكز الأولى، من بينهن طالبة من أصحاب الهمم، ما يعكس شمولية المسابقة.

وأتاحت المسابقة هذا العام للطلاب فرصة الإبداع ضمن موضوعين: «ارسم لعبة طفولتك المفضلة في صورة» (الموضوع الرئيسي) «ماذا يعني الأمل بالنسبة لك؟» (الموضوع الفرعي).

شهد الحفل مشاركة موسيقية مميزة من العازفين المجريين جيمي بنزالس وجوانا بنزالس، اللذين قدّما مقطوعات موسيقية أضفت طابعاً فنياً خاصاً على الفعالية.