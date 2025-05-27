«منصة للتوزيع» تشارك بـ«كوالالمبور الدولي للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضور الأدب الإماراتي عربياً وعالمياً، شاركت شركة «منصة للتوزيع»، في فعاليات معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2025.

وجاءت مشاركة «منصة للتوزيع» في هذا الحدث الثقافي البارز، الذي انطلق في 23 مايو ويستمر حتى الأول من يونيو 2025، عبر جناح متميز حملت إليه 5667 كتاباً من أحدث إصدارات 86 دار نشر إماراتية.

وتهدف «منصة للتوزيع»، من خلال هذه المشاركة إلى توسيع نطاق التوزيع الإقليمي والدولي للكتب الإماراتية، وبناء جسور تعاون مع ناشرين وموزّعين من مختلف دول العالم.

وقال راشد الكوس، مدير عام شركة منصة للتوزيع، إن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية «منصة»، الهادفة إلى دعم حركة النشر في دولة الإمارات، وفتح آفاق رحبة للمحتوى المحلّي عبر الحضور الفاعل في المعارض الدولية الكبرى، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة النشر الإقليمي والعالمي، ودعم الصناعات الإبداعية في الدولة.

وأضاف: «تندرج مشاركتنا في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب في إطار جهودنا المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق توزيع المحتوى الإماراتي وإتاحته في أسواق واعدة، إذ نلتزم ببناء شبكة توزيع مرنة تتيح وصول الكتب الإماراتية إلى القرّاء حول العالم».