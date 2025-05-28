«الثقافة» تطلق مسابقات للأطفال واليافعين

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إطلاق المسابقات الثقافية في المراكز الثقافية التابعة للوزارة، وذلك في سياق الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي التي تقام على مدار العام الجاري تحت شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، بهدف تعزيز الهوية الثقافية لدى الأطفال، وتشجيعهم على التفاعل مع الفعاليات الأدبية والمعرفية.

وتستهدف المسابقات التي يدور موضوعها هذا العام حول «الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية» الأطفال واليافعين المواطنين بالفئة العمرية من 8 حتى 12 عاماً، وتشمل المسابقات التنافس في الشعر (الفصيح والنبطي) والقصة القصيرة.



تمكين المواهب

وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن إطلاق المسابقات الثقافية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تمكين المواهب في مختلف المراحل العمرية وتعزيز الحراك الثقافي في دولة الإمارات من خلال تنظيم مجموعةٍ من الفعاليات الثقافية والأنشطة المعرفية التي تستهدف جمهوراً واسعاً. وقال إن المسابقات الثقافية تسهم في تحفيز الإبداع والابتكار بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية الثقافية الإماراتية والعربية، وتشجيع الحوار الفكري والمعرفي، كما تُبرز دور الثقافة كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع معرفي متماسك. وأضاف أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع الثقافي ودعم الحركة الفكرية، حيث نسعى إلى تمكين الأفراد من المساهمة في رسم مستقبل ثقافي مزدهر، وتوفير بيئة محفزة تتيح للجميع التعبير عن إبداعاتهم.



تعزيز الهوية الوطنية

من جانبها أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن هذه المسابقات تأتي في إطار الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي، التي انطلقت على مستوى الدولة في 15 مارس الماضي، وتتواصل على مدار العام تحت شعار «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، والتي يسعى من خلالها المجلس والشركاء كافة إلى العمل على توعية الأطفال واليافعين من أبناء الإمارات بأهمية الاعتزاز بهويتهم الوطنية والحرص على معرفة عناصرها، نظراً لدورها الأساسي في تشكيل شخصياتهم وبناء وعيهم وتطوير قدرتهم على التفاعل مع محيطهم وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم.

وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارة الثقافة اتفقا على التعاون لتعزيز وترويج الهوية الوطنية الإماراتية لدى أفراد المجتمع خصوصاً فئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكريس منظومة القيم الإماراتية الأصلية، والسمات الإيجابية بينهم، وبما يدعم بناء القدرات في مجال الأمومة والطفولة، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في المجتمع الإماراتي.

وأضافت أن المسابقات تعزز لدى أبناء الإمارات من الأطفال واليافعين حب اللغة العربية والانتماء إلى الثقافة الوطنية وتراثها الشعري بنوعيه الفصيح والنبطي وبجانبه القصصي، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ الهوية الوطنية، وتأكيد الهوية الثقافية والاعتزاز بالتراث الإماراتي، وهو ما حرص المجلس والوزارة على الاهتمام به والتركيز عليه في الأنشطة المختلفة التي تتضمنها المسابقات. ودعت جميع الأطفال لمن يرغب في المشاركة في المسابقات زيارة صفحة يوم الطفل الإماراتي على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة للتسجيل وتثبيت مشاركاتهم عبر الموقع https://ecd.gov.ae/.



برنامج ثقافي شامل

ويأتي إطلاق المسابقات الثقافية ضمن برنامج ثقافي شامل تنفذه وزارة الثقافة بهدف تعزيز الهوية الوطنية، ودعم الإبداع الفكري لدى مختلف الفئات العمرية، من خلال فعاليات معرفية وتفاعلية تنسجم مع رؤية الدولة في تمكين المبدعين، وترسيخ الثقافة كرافد أساسي في التنمية الشاملة.

كما يشمل البرنامج مبادرات نوعية، وجلسات نقاشية، وورش عمل تثري المشهد الثقافي، وتعزز الشراكات المؤسسية لدعم المشاريع والمبادرات المستقبلية.