السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

Opera Neon.. متصفح ذكي يُنفّذ المهام بدلاً عنك

Opera Neon.. متصفح ذكي يُنفّذ المهام بدلاً عنك
29 مايو 2025 11:11

كشفت شركة Opera النرويجية عن متصفح جديد يحمل اسم "Neon"، تصفه بأنه نقلة نوعية في عالم التصفح، لما يتمتع به من قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح له العمل كوكيل شخصي للمستخدم. المتصفح الجديد لا يكتفي بالاستجابة للأوامر بل يفهم السياق ويؤدي المهام ذاتيًا، من إنشاء المحتوى إلى تطوير البرمجيات والتصميم وحتى أداء مهام معقدة نيابة عن المستخدم.


تعتمد قدرات Neon على محرك ذكاء اصطناعي سحابي قادر على تفسير طلبات المستخدم وتنفيذها بطريقة مرنة، بما في ذلك إنشاء تقارير ومواقع إلكترونية وألعاب وتطبيقات برمجية، إلى جانب قدرته على معالجة مهام متعددة في الوقت نفسه، حتى في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت. كما يمكنه تحليل الصفحة المفتوحة وتقديم معلومات ذات صلة بالسياق دون الحاجة إلى طلب مباشر.

 


ووفقًا لما كشفه موقع "The Verge" يقدم المتصفح واجهة دردشة متكاملة تسمح للمستخدم بالتفاعل الطبيعي مع الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح الأسئلة والبحث في الويب والحصول على إجابات فورية داخل الصفحة المفتوحة. وتندرج هذه الميزة في إطار توجّه Opera نحو تقديم تجربة تصفح شبيهة بتجربة استخدام المساعدات الذكية مثل Copilot من مايكروسوفت وOperator من OpenAI.

 

كما يتضمن Neon أداة متقدمة تُعرف باسم "Browser Operator" سبق أن كشفت عنها الشركة في مارس الماضي، تتيح للمستخدمين أتمتة العديد من المهام اليومية، مثل التسوق الإلكتروني وتعبئة النماذج وحجز الفعاليات أو الإقامة، دون الحاجة لإرسال البيانات إلى خوادم خارجية، ما يعزز خصوصية المستخدم ويقلّل من الاعتماد على المعالجة السحابية.


 

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يحسّن إدارة سكر الدم بعد جراحة القلب
"ديب سيك" للذكاء الاصطناعي تحدّث نموذجها للتفكير المنطقي

ورغم الإعلان الطموح، لم تفصح Opera بعد عن موعد إطلاق Neon أو تفاصيل الاشتراك فيه، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيكون منتجًا متميزًا بنظام اشتراك مدفوع. ومن اللافت أن الشركة كانت قد طرحت متصفحًا يحمل الاسم نفسه عام 2017، لكنه لم يحظَ بالنجاح المطلوب، إلا أن النسخة الجديدة تأتي برؤية مختلفة تمامًا تركز على الذكاء الاصطناعي باعتباره شريكًا في التصفح لا مجرد أداة.

ويمكن للراغبين في تجربة المتصفح التسجيل ضمن قائمة الانتظار عبر الموقع الرسمي لـ Opera، حيث سيتم الإعلان لاحقًا عن توفره بشكل تجريبي.



 

الاتحاد(أبوظبي)

البرمجيات
الذكاء الاصطناعي
الإنترنت
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
الرياضة
ديمبلي.. «المهاجم الزئبقي» يمحو «ذكريات مبابي»!
اليوم 09:26
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
الأخبار العالمية
جرحى جراء حادث إطلاق نار في واشنطن
اليوم 09:21
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
الرياضة
أنشيلوتي يفجر أزمة بين «الفيفا» والبرازيل!
اليوم 09:18
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©