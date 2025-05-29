Opera Neon.. متصفح ذكي يُنفّذ المهام بدلاً عنك

كشفت شركة Opera النرويجية عن متصفح جديد يحمل اسم "Neon"، تصفه بأنه نقلة نوعية في عالم التصفح، لما يتمتع به من قدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح له العمل كوكيل شخصي للمستخدم. المتصفح الجديد لا يكتفي بالاستجابة للأوامر بل يفهم السياق ويؤدي المهام ذاتيًا، من إنشاء المحتوى إلى تطوير البرمجيات والتصميم وحتى أداء مهام معقدة نيابة عن المستخدم.



تعتمد قدرات Neon على محرك ذكاء اصطناعي سحابي قادر على تفسير طلبات المستخدم وتنفيذها بطريقة مرنة، بما في ذلك إنشاء تقارير ومواقع إلكترونية وألعاب وتطبيقات برمجية، إلى جانب قدرته على معالجة مهام متعددة في الوقت نفسه، حتى في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت. كما يمكنه تحليل الصفحة المفتوحة وتقديم معلومات ذات صلة بالسياق دون الحاجة إلى طلب مباشر.



ووفقًا لما كشفه موقع "The Verge" يقدم المتصفح واجهة دردشة متكاملة تسمح للمستخدم بالتفاعل الطبيعي مع الذكاء الاصطناعي، من خلال طرح الأسئلة والبحث في الويب والحصول على إجابات فورية داخل الصفحة المفتوحة. وتندرج هذه الميزة في إطار توجّه Opera نحو تقديم تجربة تصفح شبيهة بتجربة استخدام المساعدات الذكية مثل Copilot من مايكروسوفت وOperator من OpenAI.

كما يتضمن Neon أداة متقدمة تُعرف باسم "Browser Operator" سبق أن كشفت عنها الشركة في مارس الماضي، تتيح للمستخدمين أتمتة العديد من المهام اليومية، مثل التسوق الإلكتروني وتعبئة النماذج وحجز الفعاليات أو الإقامة، دون الحاجة لإرسال البيانات إلى خوادم خارجية، ما يعزز خصوصية المستخدم ويقلّل من الاعتماد على المعالجة السحابية.







ورغم الإعلان الطموح، لم تفصح Opera بعد عن موعد إطلاق Neon أو تفاصيل الاشتراك فيه، واكتفت بالإشارة إلى أنه سيكون منتجًا متميزًا بنظام اشتراك مدفوع. ومن اللافت أن الشركة كانت قد طرحت متصفحًا يحمل الاسم نفسه عام 2017، لكنه لم يحظَ بالنجاح المطلوب، إلا أن النسخة الجديدة تأتي برؤية مختلفة تمامًا تركز على الذكاء الاصطناعي باعتباره شريكًا في التصفح لا مجرد أداة.





ويمكن للراغبين في تجربة المتصفح التسجيل ضمن قائمة الانتظار عبر الموقع الرسمي لـ Opera، حيث سيتم الإعلان لاحقًا عن توفره بشكل تجريبي.







الاتحاد(أبوظبي)