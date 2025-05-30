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اختراق طبي روسي قد يوقف تطوّر الصرع ويمنح الأمل للملايين

اختراق طبي روسي قد يوقف تطوّر الصرع ويمنح الأمل للملايين
30 مايو 2025 09:45

أفاد المكتب الإعلامي لجامعة الجنوب الفيدرالية في روسيا، بأن علماء الجامعة بالتعاون مع علماء جامعة فولغوغراد الطبية، ابتكروا مادة جديدة يمكنها إيقاف تطور الصرع وتقليل نوباته.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المكتب، أن المركب الجديد لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة، ولا يسبب تدهوراً في الحالة بعد التوقف عن العلاج.

وأشار المكتب في بيان له، إلى أن المركب الجديد يعتمد على مشتقات بنزيميدازول، وهي فئة من المواد ذات نشاط عصبي وقائي مثبت، فيما أكدت الاختبارات المخبرية أن الجزيء الجديد يقلل من وتيرة النوبات ويحمي الخلايا العصبية من التلف.

وأضاف الموقع أن المركب الجديد يتميز عن غالبية الأدوية والعقاقير المستخدمة حاليا، بكونه لا يسبب أي آثار جانبية خطيرة ولا تدهور الحالة عند الانقطاع عن استخدامه.

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وقال مصدر في الجامعة ، إنه لتقييم هذه الميزات، ابتكر الباحثون نموذجا تجريبيا وباستخدام أقطاب كهربائية مثبتة على رؤوس الحيونات المخبرية، حفزوا نوبات صرع يمكن التحكم بها تشبه الأشكال الشديدة من الصرع لدى البشر.

وتجدر الإشارة إلى أن الصرع هو أحد أكثر الأمراض العصبية انتشارا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمي، سنويا تشخص إصابة خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بالمرض.

وتحدث نوبات الصرع بسبب نشاط غير طبيعي للخلايا العصبية التي تبدأ في إرسال الكثير من الإشارات في الوقت نفسه.

المصدر: وام
روسيا
الصرع
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