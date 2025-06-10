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التعليم والمعرفة

آبل تُشغّل الذكاء الاصطناعي بدون إنترنت.. نقلة تاريخية في عالم التطبيقات

آبل تُشغّل الذكاء الاصطناعي بدون إنترنت.. نقلة تاريخية في عالم التطبيقات
10 يونيو 2025 12:27

كشفت آبل خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025 عن إطار عمل جديد يحمل اسم Foundation Models، يتيح للمطورين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على أجهزة المستخدمين دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو الاعتماد على خوادم سحابية، في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في طريقة بناء التطبيقات الذكية على أنظمة آبل، وذلك وفقاً لموقع "TechCrunch".

يندرج هذا الإطار ضمن منظومة Apple Intelligence، وهي مجموعة من النماذج الذكية التي تدعم ميزات متعددة في نظام iOS. ويتيح Foundation Models للمطورين دمج هذه النماذج مباشرة في تطبيقاتهم، مع الحفاظ على الخصوصية وضمان الأداء حتى في وضع عدم الاتصال.

خلال كلمته في المؤتمر، أوضح كريغ فيدريغي نائب رئيس هندسة البرمجيات في آبل أن هذه التقنية تفتح آفاقًا واسعة للتطبيقات التعليمية والترفيهية، مشيرًا إلى إمكانية أن يقوم تطبيق مثل Kahoot بإنشاء اختبارات مخصصة استنادًا إلى ملاحظات الطالب، دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى السحابة، ما يوفّر تجربة أكثر أمانًا وسرعة، وبتكاليف أقل.

في منشور رسمي، أكدت آبل أن الإطار الجديد يدعم لغة Swift بشكل مباشر، مما يسهّل على المطورين عملية الدمج، إذ يمكن الوصول إلى نماذج Apple Intelligence باستخدام ثلاثة أسطر برمجية فقط. كما يتضمن الإطار أدوات متقدمة مثل الجيل الموجّه واستدعاء الأدوات ضمن بنية متكاملة لتطوير تجارب ذكية بسهولة وفعالية.

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بعض الشركات بدأت بالفعل بتبني هذا الإطار، إذ يستخدم تطبيق Day One التقنية لتوليد اقتراحات ذكية أثناء التدوين، بينما يستفيد تطبيق AllTrails منها لتقديم توصيات مخصصة لمسارات التنزه، بناءً على تفضيلات المستخدم وسياق الاستخدام.

وأصبح إطار Foundation Models متاحًا بدءًا من اليوم عبر برنامج مطوري آبل، على أن تُطرح النسخة التجريبية العامة في وقت مبكر من الشهر القادم، ما يتيح للمطورين فرصة مبكرة لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي المحلي على أجهزة آبل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آبل
الذكاء الاصطناعي
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