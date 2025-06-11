"أوبن ايه آي" تؤجل إطلاق نموذجها المفتوح

الاتحاد (أبوظبي) أعلنت شركة أوبن ايه آي" عن تأجيل إصدار أول نموذج مفتوح المصدر للشركة منذ سنوات، إلى وقت لاحق من هذا الصيف. وأوضح ألتمان أن النموذج المفتوح سيصدر بعد يونيو، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

وكتب: "سنخصص وقتًا أطول قليلاً لنموذجنا المفتوح المصدر، أي نتوقعه في وقت لاحق من هذا الصيف، وليس في يونيو".

وجاء هذا الإعلان على لسان الرئيس التنفيذي سام ألتمان عبر منصة X ، حيث أشار إلى أن الفريق البحثي اكتشف أمرًا "غير متوقع ومذهل"، مما استدعى إعادة النظر في توقيت الإطلاق لإتاحة وقت إضافي لتحسين النموذج قبل طرحه رسميًا.

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ما أهمية هذا النموذج؟

النموذج المرتقب يُعد أول نموذج من أوبن ايه آي" يتمتع بخاصية "الانفتاح الكامل". ويعني ذلك أن المطورين والباحثين سيكون بمقدورهم تشغيل النموذج على خوادمهم الخاصة، ودراسة سلوكه بدقة، وتطوير تطبيقاتهم الخاصة عليه دون الاعتماد على واجهات برمجية مغلقة.

هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجهات أوبن ايه آي" وتهدف إلى أن يتفوق نموذجها المفتوح في الأداء على نماذج الاستدلال المفتوحة الأخرى، مثل R1 من "ديب سيك".

لماذا حصل التأجيل؟

لم توضح "أوبن ايه آي" تفاصيل دقيقة بشأن ما تم اكتشافه، لكنها اكتفت بوصفه "حدثًا مذهلًا" يتطلب مزيدًا من التحسين والتقييم قبل الإطلاق. ويرى متابعون أن الشركة قد تكون حققت تقدمًا علميًا غير متوقع في قدرات الاستدلال أو الكفاءة الحسابية، ما دفعها لإعادة صياغة النموذج بما يتناسب مع المعايير التي تسعى لتحقيقها قبل أن يدخل إلى المجال العام.

متى نتوقع الإصدار؟

بالرغم من عدم تحديد موعد دقيق، إلا أن التصريحات تشير إلى أن النموذج سيصدر في وقت لاحق هذا الصيف، ما يعني أن الإطلاق لن يتم قبل أواخر أغسطس على الأرجح. ومع ذلك، يُنتظر أن يترافق الإطلاق مع تغطية إعلامية موسعة وإقبال كبير من المجتمع التقني، نظرًا لما تمثله هذه الخطوة من أهمية.





