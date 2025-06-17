الأربعاء 18 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جلسة أدبية تناقش «حيوات بنكهة الرمان»

جانب من الجلسة (من المصدر)
18 يونيو 2025 01:58

فاطمة عطفة (أبوظبي)

ضمن مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تسليط الضوء على الأدب الإماراتي، جرت أول أمس جلسة بعنوان «كاتب وكتاب»، نوقشت خلالها المجموعة القصصية «حيوات بنكهة الرمان» للكاتب د. علي الشعالي، وأدارتها د. زينب القيسي (منسقة استراحة معرفة أبوظبي)، مقدمة لمحة من السيرة الذاتية للشاعر والمهندس الكاتب الشعالي، ثم انتقلت للحديث عن المجموعة القصصية وعدد القصص فيها انطلاقاً من العنوان «حيوات بنكهة الرمان»، مبينةً أن كل قصة منها تحتوي على معنى وفكرة تقدم منمنمات صوتية، تتعقب حيوات هامشية لا يلتفت إليها أحد. وأكدت القيسي أن قصص المجموعة تتميز بتنوع بنيوي، بينما الخط السردي يطلع القارئ على لغة شعرية فيها وضوح وعناصر تتمتع بها القصة والحوارات القصيرة المكثفة.
واستعرضت الكاتبة هزار حمامي في مداخلتها أحداث أول قصة في المجموعة وهي بعنوان «مظلات»، فقالت: «بعد أعوام من الصمت قررت أن تتكلم لكن حديثها لم يكن بالكلمات، وتبدأ القصة بمشهد على طائرة حيث تستعد ماجدة وصديقتها جمانة للقفز بالمظلات، وعند الهبوط يعود السرد بالشكل العكسي ليأخذ القارئ في رحلة عبر الذاكرة. ثم تواصلت المداخلات التي أضاءت على عدد من القصص وبنائها الفني.
وخلال الجلسة أوضح قال الكاتب علي الشعالي: «أنا سعيد بهذه الدعوة، لأني أسمع في مثل هذه الجلسة آراء نخبة من القراء، ونتداول الأفكار حول الأدب وبناء القصص»، مؤكداً أن جلسة النقاش تعني له الكثير من خلال ما سمعه من آراء.

أخبار ذات صلة
«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تطلق ورشة «نقد الكتب» في الأردن
«منصة للتوزيع» تشارك بـ«كوالالمبور الدولي للكتاب»
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
علي الشعالي
الأدب الإماراتي
آخر الأخبار
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
الرياضة
الأهلي يفتقد «الهداف الأول» في محاولة تخطي بالميراس
اليوم 11:35
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
الأخبار العالمية
لوس أنجلوس ترفع حظر التجول في وسط المدينة
اليوم 11:18
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
الرياضة
برناردو سيلفا يؤكد البقاء مع مانشستر سيتي
اليوم 11:07
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
علوم الدار
«الاتحادي للتركيبة السكانية» برئاسة سيف بن زايد يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»
اليوم 11:07
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
التعليم والمعرفة
"أدوبي" تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "Firefly" رسمياً لـ"أندرويد" و"iOS"
اليوم 10:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©