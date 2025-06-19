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التعليم والمعرفة

«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية

«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
19 يونيو 2025 17:54

الشارقة (وام)
نظمت «جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات»، لقاء المكتبات الأكاديمية بمقر هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 25 جهة مثّلت مؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية والمكتبات المتخصصة في الدولة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين العاملين في قطاع المعلومات والمكتبات الأكاديمية.
حضر اللقاء عدد من المتخصصين والعاملين في قطاع المكتبات ومراكز المعلومات، وتمت خلاله مناقشة التحديات المشتركة وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في تطوير خدمات المعلومات الأكاديمية.
تخلل اللقاء عقد جلستين رئيسيتين الأولى للجنة المكتبات الأكاديمية والمراكز البحثية وجمعت رئيس اللجنة الدكتور عبدالله خليفة الحفيتي، الرئيس الأكاديمي المساعد لشؤون المكتبات في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وعدداً من مديري المكتبات، وذلك لمناقشة المحاور الرئيسة لعمل اللجنة وسبل تطوير أدائها.
وعقدت الجمعية، على هامش اللقاء، اجتماع لجنة المكتبات الأكاديمية، التي تم إطلاقها خلال ملتقى المكتبات الإماراتية الأول، حيث استهدف الاجتماع متابعة أعمال اللجنة وبحث مستجدات القطاع، إضافة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تطوير أداء المكتبات الأكاديمية، وتعزيز دورها في دعم المكتبات والبحث العلمي.
وقال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، إن الجمعية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تعزيز دور المكتبات الأكاديمية كمراكز للتفكير والإنتاج المعرفي، وتمكينها من مواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات المعلومات وخدمة المجتمع الأكاديمي بشكل أكثر كفاءة وابتكاراً.

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