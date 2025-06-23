أبوظبي للسلم" يشارك في "بكين للكتاب" ضمن "البيت الإماراتي"

شارك منتدى أبوظبي للسلم في معرض بكين الدولي للكتاب 2025، أحد أبرز الفعاليات الثقافية في القارة الآسيوية، والذي يُعد منصة دولية مهمة تجمع الناشرين والمؤلفين ومراكز البحث العلمي من مختلف أنحاء العالم.

وشكلت هذه المشاركة، التي جاءت ضمن جناح "البيت الإماراتي" محطة نوعية للمنتدى، حيث عرض أبرز مشاريعه وإصداراته الفكرية والمعرفية التي تعكس رؤيته في ترسيخ ثقافة السلم ونشر قيم العيش المشترك والتفاهم بين الشعوب.

وتضمن العرض مجموعة من الأعمال الأكاديمية المحكمة، وإصدارات متخصصة في دراسات السلم، إلى جانب وثائق وإعلانات تُعنى بقضايا السلم، مترجمة إلى اللغات العربية والإنجليزية والصينية.

وخصص المنتدى رواقا تفاعليا داخل المعرض لاستقبال الزوار من الباحثين والمفكرين والمهتمين بقضايا السلم، حيث شهد الرواق مناقشات حول رؤى معاصرة لتأصيل ثقافة الحوار والتسامح.

وأبدى الزوار تفاعلا إيجابيا مع ما قدمه المنتدى، معبّرين عن تقديرهم للمبادرات الحالية والمشروعات المستقبلية.

كما ناقشوا فرص تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات الصينية المهتمة بالدراسات الإسلامية وتعليم اللغة العربية، وعلى رأسها مركز الشيخ زايد للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين.

وفي إطار البرنامج الثقافي للرواق، نظم المنتدى عددا من الندوات الفكرية بحضور شخصيات أكاديمية من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.

ناقشت الندوات قضايا معاصرة، منها الإشكالات القيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والعلاقات التاريخية والثقافية بين الإمارات والصين ودورها في دعم التفاهم والتعاون المشترك.

وركزت المداخلات على أهمية الشراكات الأكاديمية والتبادل المعرفي في مواجهة تحديات الانغلاق والتوتر الحضاري.