هل يسرق ChatGPT قدراتنا العقلية؟ نتائج صادمة من تجربة علمية

منذ ظهور ChatGPT قبل نحو ثلاث سنوات، تصاعد الجدل حول تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على التعليم. هل تُعد هذه الأدوات نقلة نوعية نحو تعليم شخصي وفعّال، أم أنها تفتح الباب أمام الغش الأكاديمي وتدهور القدرات الفكرية؟ أحد أبرز المخاوف يتمثل في احتمال أن يؤدي الاعتماد المبكر على الذكاء الاصطناعي إلى تراجع في مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. ووفقًا لموقع The Conversation، تشير دراسة حديثة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن هذا الخوف قد يكون له ما يبرره، إذ توصل الباحثون إلى أن استخدام ChatGPT في كتابة المقالات قد يؤدي إلى تراكم ما يسمّى "الدين المعرفي" وتراجع ملحوظ في مهارات التعلم.





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تجربة علمية تكشف الفارق في الأداء المعرفي





على مدار أربعة أشهر، طلب فريق MIT من 54 مشاركًا كتابة ثلاث مقالات باستخدام ثلاث طرق مختلفة: إما بمساعدة ChatGPT، أو باستخدام محرك بحث، أو بالاعتماد الكامل على قدراتهم الذهنية ("مجموعة الدماغ فقط"). قام الباحثون بقياس النشاط المعرفي من خلال تحليل النشاط الكهربائي في الدماغ ومراجعة لغوية دقيقة للمقالات المكتوبة. أظهرت النتائج أن المجموعة التي استخدمت الذكاء الاصطناعي سجّلت أدنى مستويات الانخراط الذهني، وعانت من صعوبة في تذكّر ما كتبته، كما عبّر أفرادها عن شعورهم بضعف الانتماء للنصوص مقارنة بالمجموعات الأخرى. يشبه هذا التراكم المعرفي "دينًا" يتراكم في العقل، ما يعيق القدرة على التعلم الفعّال.

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"الدين المعرفي": حين يقل الاعتماد على العقل





في المرحلة الرابعة من الدراسة، جرى تبادل الأدوار بين المجموعات، فكتب من استخدموا ChatGPT دون مساعدته، والعكس صحيح. لكن النتائج كشفت أن أداء مجموعة "الذكاء الاصطناعي إلى الدماغ" كان ضعيفًا بشكل لافت، إذ لم يتمكن المشاركون من استعادة مستوى التركيز والتفاعل الذهني الذي أظهرته المجموعات الأخرى. واعتبر الباحثون أن هذا يعكس تراكم "دين معرفي" سلبي نتيجة الاعتماد المطوّل على الذكاء الاصطناعي، ما أضعف قدرتهم على استخدام مهاراتهم الذهنية عند الحاجة. ورغم ذلك، أشار معدو الدراسة إلى أن النتائج لا تزال أولية بسبب محدودية العينة، ما يتطلب المزيد من الأبحاث لتأكيدها.





هل المشكلة في الذكاء الاصطناعي أم في تصميم التجربة؟





يرى بعض الخبراء أن التفسير قد لا يعود لتأثير الذكاء الاصطناعي نفسه، بل إلى تصميم الدراسة. فالمجموعة التي كتبت بدون أدوات على مدار ثلاث جلسات طوّرت مهاراتها تدريجيًا نتيجة "تأثير الاعتياد"، بينما لم تُمنح مجموعة ChatGPT فرصة مماثلة للعمل دون مساعدة سوى مرة واحدة فقط. هذا التفاوت في التمرس ربما هو ما أنتج التباين في النتائج، وليس ضعفًا فعليًا في قدرات مستخدمي الذكاء الاصطناعي.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة الآلة الحاسبة؟

عند إدخال الآلات الحاسبة في التعليم في السبعينيات، لم يُمنع استخدامها، بل رُفعت متطلبات الامتحانات لتتطلب مهارات تحليلية أعلى. طُلِب من الطلاب أداء مهام أكثر تعقيدًا، ما حافظ على مستوى التحدي والجهد العقلي. أما اليوم، فإن العديد من المعلمين لا يزالون يطالبون بمهام تقليدية، مما يسمح للطلاب بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون تحفيز للتفكير النقدي. وهنا تكمن الخطورة الحقيقية: ليست في الأداة بحد ذاتها، بل في طريقة استخدامها.





الذكاء في استخدام الذكاء الاصطناعي





الحل لا يكمن في محاربة أدوات الذكاء الاصطناعي، بل في إعادة تصميم المهام التعليمية لتتطلب تحليلاً أعمق وتفكيرًا ابتكاريًا. يمكن تكليف الطلاب باستخدام ChatGPT لصياغة خطط دروس معقدة، ثم تقييمها شفهيًا أو مناقشتها وجهًا لوجه، ما يدفعهم لفهم المحتوى فعليًا بدلاً من نسخه. في النهاية، لا يتعلق النجاح فقط بإنتاج النصوص أو الإجابات، بل بامتلاك القدرة على التمييز بين المهام التي يجب تفويضها للآلة، وتلك التي تتطلب الإبداع والتفكير البشري.





إسلام العبادي(أبوظبي)