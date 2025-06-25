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وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت

وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
25 يونيو 2025 10:50

في حالات معقدة مثل الورم الدماغي في منطقة حساسة، يصبح أخذ خزعة أمرًا بالغ الخطورة.إحدى هذه الحالات دفعت باحثين من مستشفى "شاريتيه" ببرلين، بالتعاون مع معاهد ألمانية، إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُدعى crossNN، يمكنه التعرف على أكثر من 170 نوعًا من الأورام بدقة تفوق 99%، من خلال تحليل بصمات وراثية فريدة تعرف باسم "الإبيجينوم"، دون الحاجة لأي تدخل جراحي. تعتمد هذه التقنية على تحليل تعديلات دقيقة في الحمض النووي، والتي تعمل كمفاتيح جينية تشكّل نمطًا فريدًا لكل ورم. ووفقًا لتقرير نشره موقع SciTechDaily، يمكن استخراج هذه البصمات حتى من عينات بسيطة مثل السائل الدماغي الشوكي، ما يفتح الباب أمام تشخيصات دقيقة وسريعة دون جراحة.

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نموذج crossNN: دقة مذهلة وفهم قابل للتتبع


نموذج crossNN مبني على شبكة عصبية بسيطة، لكنه يستند إلى قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من 8000 ورم مرجعي. عند إدخال بصمة ورم جديد، يقارنها النموذج بالبيانات المتوفرة ويحدد نوع الورم بدقة تصل إلى 99.1% لأورام الدماغ، و97.8% لباقي أنواع السرطان. وقد أُثبت ذلك من خلال اختبارات على أكثر من 5000 حالة فعلية. المميز في هذا النموذج ليس فقط دقته العالية، بل قابليته للتفسير، ما يعني أن الأطباء يمكنهم تتبّع منطق القرار التشخيصي الصادر عنه، وهو عنصر أساسي لاعتماده في الاستخدام السريري.


 


تشخيص الورم دون جراحة

في بعض الحالات، لا يحتاج التشخيص لأكثر من عينة من السائل الدماغي تُحلل باستخدام تقنية "تسلسل النانو"، وهي تقنية حديثة فائقة السرعة والدقة في تحليل المادة الوراثية. إحدى الحالات التي استفادت من هذا النهج كانت لمريض يعاني من ازدواج في الرؤية، حيث تم تشخيص الورم على أنه لِمفومة في الجهاز العصبي المركزي، ما سمح ببدء العلاج الكيميائي فورًا، دون اللجوء إلى أي عملية جراحية. هذا الإنجاز يعكس نقلة نوعية في عالم التشخيص، لا سيما في الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الورم جراحيًا أو يُشكّل التدخل خطرًا على حياة المريض.

 

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نحو تطبيق سريري واسع

يعمل الباحثون الآن، بالتعاون مع "الاتحاد الألماني لأبحاث السرطان"، على إطلاق تجارب سريرية واسعة في ثمانية مراكز طبية ألمانية، إلى جانب اختبار النموذج أثناء العمليات الجراحية. الهدف النهائي هو دمج هذه التقنية في روتين الرعاية الصحية، كأداة موثوقة ودقيقة ومنخفضة التكلفة لتحديد نوع الورم من خلال بصمته الوراثية فقط.

إسلام العبادي(أبوظبي)

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