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جوجل "Doppl".. تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها

جوجل "Doppl".. تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها
29 يونيو 2025 00:36

أعلنت شركة جوجل، الخميس، عن إطلاق تطبيق تجريبي جديد يحمل اسم "Doppl"، يتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا على نسخة رقمية من أنفسهم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. التطبيق متوفر الآن على نظامي iOS وAndroid داخل الولايات المتحدة فقط.

 

 



كيف يعمل Doppl؟


وفقاً لموقع "تك كرانش" يعتمد تطبيق Doppl على صورة كاملة للجسم يرفعها المستخدم، ليقوم بعدها بمحاكاة الملابس على هيئة رقمية مطابقة له.
يمكنك استخدام صور أو لقطات شاشة (screenshot) لأي ملابس – سواء التُقطت في متجر، أو شاهدتها على صديق، أو وجدتها أثناء تصفحك لوسائل التواصل – وتجربتها افتراضيًا على نفسك داخل التطبيق.

بمجرد اختيار الملابس، يُنشئ Doppl صورة تُظهر كيف ستبدو عليك. ويمكنه أيضًا تحويل هذه الصور الثابتة إلى فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، لتمنحك تصورًا أكثر واقعية حول شكل الملابس أثناء الحركة.

كما يتيح لك التطبيق حفظ الإطلالات المفضلة، والعودة لتصفحها لاحقًا، ومشاركتها مع الأصدقاء إن رغبت.

 

 



تطوّر عن خدمات "Google Shopping"

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يُعد Doppl امتدادًا لما قدمته جوجل سابقًا في خدمة "Google Shopping"، والتي كانت تتيح تجربة الملابس افتراضيًا ولكن على مجموعة من النماذج بأجسام متنوعة.

الفرق الآن أن Doppl يتيح لك تجربة الملابس على نسخة رقمية من جسدك أنت، مما يجعله أكثر تخصيصًا وتفاعلية.

 

وقالت جوجل في منشور على مدونتها:"نأمل أن يساعدكم Doppl في استكشاف أسلوبكم الشخصي بطرق جديدة ومثيرة. وكونه تجربة من Google Labs، فهو لا يزال في مراحله الأولى، وقد لا تكون التفاصيل مثل المقاس والمظهر دائماً دقيقة تماماً".

 

هل سيتوفر عالميًا؟

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة بشأن ما إذا كانت جوجل تخطط لإطلاق Doppl في دول أخرى خارج الولايات المتحدة. وبما أن التطبيق لا يزال في مرحلة تجريبية، فإن الهدف الأساسي حاليًا هو اختبار الفكرة وجمع البيانات لدعم مشاريع مستقبلية مشابهة في مجال الموضة والذكاء الاصطناعي.




إسلام العبادي(أبوظبي)

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