"واتساب" تطلق مزايا ذكاء اصطناعي وتحديثات كبرى للشركات

أبوظبي (الاتحاد) يُضيف تطبيق واتساب مزيدًا من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى حزمة خدماته التجارية. فقد أعلنت ميتا، عن طرح إمكانية تمكين الشركات الكبرى من التواصل مع العملاء عبر المكالمات الصوتية، ما يمهّد الطريق لاستكشاف استخدام وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

كما تدرس الشركة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم توصيات مخصصة للمستخدمين بشأن المنتجات.

وكشفت شركة ميتا خلال مؤتمر خاص في مدينة ميامي عن مجموعة من التحديثات الجديدة المصممة لتحويل واتساب للأعمال WhatsApp Business إلى منصة محورية للشركات بمختلف أحجامها، عبر تحسين أدوات الإعلانات، وإدماجها في فيسبوك وإنستجرام، إلى جانب تقديم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع خيارات الاتصال الصوتي والمرئي.

وأكدت ميتا أنه أصبح بإمكان المعلنين الآن إدارة حملاتهم الإعلانية عبر واتساب وفيسبوك وإنستجرام من خلال لوحة تحكم واحدة ضمن "مدير الإعلانات"، باستخدام المواد الإبداعية نفسها، وأدوات تحديد الميزانية، وخطوات إنشاء الحملات، سواء لاستهداف الدردشات أو تحديثات الحالة أو موجز الأخبار.

وبعد تسجيل الشركات في المنصة، يمكنها رفع قوائم المشتركين الخاصة بها، واختيار تضمين واتساب كموقع إضافي لعرض الإعلانات، إما يدويًا عبر إعلانات موجهة للرسائل، أو تلقائيًا من خلال نظام "+Advantage"، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الميزانيات بمرونة بين مختلف المنصات بهدف تحقيق أفضل أداء.

وأعلنت ميتا أنها بصدد إطلاق تحديث جديد يتيح إنشاء إعلانات مخصصة لميزة "الحالة" في واتساب مباشرة عبر مدير الإعلانات، مما يوفّر للشركات قناة ترويجية جديدة تصل من خلالها إلى جمهور أكثر تفاعلًا.

ولمساعدة الشركات على التعامل مع الزيادات في حجم الرسائل الواردة، بدأت ميتا باختبار مساعد ذكي جديد يحمل اسم "Business AI" في واتساب للأعمال، قادر على تقديم توصيات شخصية للمنتجات، والمساعدة في تنفيذ عمليات الشراء عبر مواقع الشركات، مع مواصلة التواصل داخل واتساب من خلال الرد على الاستفسارات وتأكيد الطلبات وتقديم تحديثات الشحن.

وأما الشركات الكبرى التي تستخدم منصة واتساب للأعمال، فستحصل قريبًا على القدرة على استقبال المكالمات الصوتية الواردة أو إجراء مكالمات صادرة للعملاء الذين يطلبون الدعم المباشر، إلى جانب تقديم ميزة تبادل الرسائل الصوتية وإجراء مكالمات الفيديو، مما يفتح المجال أمام استخدامات مثل الاستشارات الصحية من بُعد أو العروض التوضيحية للمنتجات.

وقد بدأت الشركة فعليًا في طرح هذه التحديثات لعملاء الأعمال، على أن تتوفر تدريجيًا لبقية المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

وتعاونت ميتا مع شركاء مختارين لضمان إدماج مزايا الاتصال الجديدة بسلاسة في المنصة. وتوقعت الشركة أن تسهم هذه التحديثات، التي تشمل الحملات الموحدة والدعم الذكي وخيارات الاتصال المتقدمة، في تعزيز علاقات الشركات بعملائها وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.