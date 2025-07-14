إطلاق «مواهب عجمان» ضمن «صيفنا سعادة»

عجمان (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان عن إطلاق برنامج «مواهب عجمان» ضمن فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي الحكومي «صيفنا سعادة»، والذي يُقام خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري في استوديوهات عجمان الخاصة.

يستهدف البرنامج الأطفال واليافعين من 8 إلى 17 سنة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية في عدد من المجالات تشمل: الرسم والابتكار، الفنون التراثية والثقافية، الأداء الفني، والتمثيل، والأناشيد والأهازيج الوطنية، وصناعة المحتوى الرقمي، المهارات الرياضية، والذهنية،، والرسم، والإعلام والتقديم والتعليق الرياضي.

وأوضحت حمدة آل معين، رئيسة فريق السعادة في الدائرة، أن البرنامج يمثل خطوة ملهمة نحو تمكين جيل واثق ومبدع، عبر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين التعبير عن مواهبهم، وتحفيز الإبداع والتنافس الإيجابي البناء وتنمية مهاراتهم، تحت إشراف مختصين في مختلف المجالات.