الثلاثاء 15 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إطلاق «مواهب عجمان» ضمن «صيفنا سعادة»

إطلاق «مواهب عجمان» ضمن «صيفنا سعادة»
15 يوليو 2025 00:39

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
انتخاب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع رئيساً للجنة "AMERC" التابعة للأيوسكو

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان عن إطلاق برنامج «مواهب عجمان» ضمن فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي الحكومي «صيفنا سعادة»، والذي يُقام خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري في استوديوهات عجمان الخاصة.
يستهدف البرنامج الأطفال واليافعين من 8 إلى 17 سنة، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية في عدد من المجالات تشمل: الرسم والابتكار، الفنون التراثية والثقافية، الأداء الفني، والتمثيل، والأناشيد والأهازيج الوطنية، وصناعة المحتوى الرقمي، المهارات الرياضية، والذهنية،، والرسم، والإعلام والتقديم والتعليق الرياضي.
وأوضحت حمدة آل معين، رئيسة فريق السعادة في الدائرة، أن البرنامج يمثل خطوة ملهمة نحو تمكين جيل واثق ومبدع، عبر منصة تفاعلية تتيح للمشاركين التعبير عن مواهبهم، وتحفيز الإبداع والتنافس الإيجابي البناء وتنمية مهاراتهم، تحت إشراف مختصين في مختلف المجالات.

الأنشطة الصيفية
البرامج الصيفية
الإمارات
عجمان
دائرة الموارد البشرية
آخر الأخبار
أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك
الرياضة
أيندهوفن يضم حارس منتخب التشيك
اليوم 14:22
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تحدث نظام اختيار واعتماد حملات الحج
اليوم 14:08
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
الرياضة
العين ثاني أكثر نسبة زيادة متابعين في «المونديال»
اليوم 14:03
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
علوم الدار
انطلاق الأسبوع الثاني من البرامج الصيفية لصندوق الوطن
اليوم 14:00
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يشارك في مسابقة الفروسية بالعين بـ 50 فارساً
اليوم 14:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©