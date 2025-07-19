نهى هلال فران: الفن فعل حضاري

سعد عبد الراضي (أبوظبي)



منحت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية «وسام العطاء» للفنانة والأكاديمية الدكتورة نهى هلال فران، لتصبح أول من ينال هذا الوسام بعد اعتماده سنوياً من مجلس الإدارة الجديد؛ وذلك تقديراً لإسهاماتها المتعددة في خدمة المشهد الثقافي والفني في الإمارات، وجهودها التطوعية في التوثيق والدعم المؤسسي والمجتمعي للفنون التشكيلية.

فران، المؤرخة والأكاديمية، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «التفكير فنياً» للنشر والثقافة والتعليم، وصاحبة مسيرة علمية وفنية متميزة، تحدثت في هذا الحوار عن مسيرتها، ودلالة التكريم، وتجربتها في التوثيق، ومجلة التشكيل، والمشروعات القادمة، ورؤيتها للاقتصاد الإبداعي والعمل التطوعي.

بداية، تقول عن وسام العطاء الذي منحته إياها جمعية الإمارات للفنون التشكيلية: «حصولي على وسام العطاء من جمعية الإمارات للفنون التشكيلية هو تكريم عميق ومُلهم، يحمل دلالة رمزية كبيرة لمسيرتي، واعتراف بدور العمل التطوعي النبيل في بناء المشهد الثقافي. الأثر النفسي لهذا الوسام يتعدى شخصي إلى كل من آمن بأن العطاء الثقافي هو بذرة التحول الحقيقي».

وتضيف: «حملت رحلتي الفنية الأكاديمية والثقافية مسارات متعددة الأبعاد، من التعليم الجامعي إلى الفنون البصرية والكتابة والتأريخ، تمثلت في المشاركة في معارض فنية فردية وجماعية، إلى جانب الإصدارات البحثية والعلمية، التي توثق نشأة وتطور الحركة الثقافية والفنية في العالم العربي، ومن أبرزها: «الفن العربي بين الحداثة وما بعد الحداثة»، «التراث والحداثة والفن في عيون لبنانية»، «تطور الحركة الثقافية في الإمارات»، «التراث والإبداع»، «عوامل نجاح الاقتصاد الإبداعي»، والموسوعتان: «فن وتراث وهوية» و«ذاكرة وفن: الحركة الفنية في الإمارات من التأسيس إلى المعاصرة». كما شاركت في لجان تحكيم، ومؤتمرات، وساهمت بربط النظرية بالممارسة، والتاريخ بالحاضر.







التفكير فنياً

تقول نهى فران عن الفن في تجربتها بين التأثر والتأثير: «الفن لغة تتجاوز الكلمات، وأفق لإعادة صياغة الواقع برموز وجماليات تعكس الإنسان والكون. الفن حوار الذات والآخر، ورحلة تأملية في طبيعة الوجود، تجمع بين التعبير الفني والبحث عن المعنى. كانت البداية مع شغف عميق بفهم علاقة الإنسان بالفن، كمهارة، وإثبات للوجود. هذا الشغف قادني إلى تأسيس مؤسسة «التفكير فنياً» للنشر والثقافة والتعليم، التي تكرّس العمل لتجاوز التصنيف التقليدي بين الفن والفكر، لتأسيس منبر يجمع بين النظرية والتطبيق، ويغذي المشهد الثقافي برؤية نقدية عميقة».



التأريخ والتوثيق

عن التأريخ والتوثيق تقول فران: «يلعبان دوراً أساسياً في فهم وإثراء الفنون المرئية. إنهما الوسيلة للتواصل مع الماضي، وتحليل الأساليب الفنية، وفهم تأثرها بالسياق الثقافي. التوثيق صورة واقعية لتاريخ الأمم. ومن خلال الاستراتيجية التي أتبعها، يمكن للأجيال الاستفادة من خبرات الفنانين. يشمل عملي زيارات ميدانية، وتحقيقات أرشيفية، والتزاماً بالأمانة العلمية، ما عزز ثقة القراء والجامعات في كتبي كمراجع».

وعن مجلة التشكيل تقول: «تُعد مجلة «التشكيل» التي أسهمت مع رئيس الجمعية الأسبق ونائبها الحالي الفنان سالم الجنيبي على إصدارها بحلّة جديدة، منبراً ثقافياً فنياً. تأسست المجلة عام 1984، وهي ركيزة في المشهد التشكيلي. أعدنا إطلاقها بهيكل تحريري جديد ومحتوى متنوع يجمع نخبة الباحثين والفنانين. تصدر عن جمعية ذات نفع عام وهي جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وتحظى بدعم من دائرة الثقافة في الشارقة، وتُعد مرجعاً فنياً يعكس تطور الفن التشكيلي.

وتتابع: «أعمل على تأسيس مركز فنون في الشارقة يجمع المنهج الأكاديمي والبرامج التفاعلية، لدعم الفنانين، وتمكينهم من المساهمة في الاقتصاد الإبداعي. هو ثمرة أبحاثي الميدانية وتطبيقها على أرض الواقع».



الاقتصاد الإبداعي

تقول نهى هلال فران عن كتابها الجديد: «الاقتصاد الإبداعي: جدلية الفن والصناعة بين الفكر والتطبيق - التجربة الإماراتية أنموذجاً»: «هو دراسة معمقة حول مفاهيم الإبداع، وتجربة الإمارات، والتحديات الفلسفية والثقافية، لتحليل العلاقة بين الفن والسوق في العصر الرقمي».

وعن العمل التطوعي، تقول: «في قلبي الإيمان بأن العمل التطوعي فعل وجودي. العطاء طاقة تعيد تشكيل المجتمع، والعمل الثقافي التطوعي مسؤولية حضارية، تجمع بين المعرفة والنية، وتغذي الإبداع برسالة نبيلة».



التشكيل في الإمارات

سألناها عن رأيها في الفن التشكيلي بالإمارات، فقالت: «يمثل الفن التشكيلي في الإمارات لوحة متجددة تعكس دمج التراث والمعاصرة، وتكامل الفردية مع المؤسسات. التجربة الإماراتية نموذج ملهم عربياً وعالمياً، والجيل الجديد يحمل تطلعات قادرة على توسيع هذا المشهد بثقة وابتكار».