أدباء: مفهوم التفاؤل أدبياً إضافة للفكر الإنساني

هزاع أبوالريش (أبوظبي)



هناك الكثير من الأفكار والإبداعات الأدبية التي تجعل الإنسان يقطف ثمار السعادة والراحة والطمأنينة، وحسبما جاء في كتاب «قوة الآن» لمؤلفه إيكهارت تول، فإن التركيز يجب أن يكون على العيش في اللحظة الراهنة كسبيل لتحقيق السلام الداخلي والسعادة. أما كتاب «فن السعادة» للمؤلف دالاي لاما، فيقدم مجموعة من الأفكار والنصائح العلمية والعملية حول كيفية تحقيق السعادة من خلال التعاطف والتواصل الإيجابي والبنَّاء، في حين أن الفيلسوف ديكارت من خلال كتابه «مبادئ الفلسفة» يستعرض قيمة التفكير العقلاني، والذي يمكن أن يقود الإنسانية إلى ذروة السعادة الحقيقية. وغيرها العديد من الروايات والكتابات والأفكار التي تعكس جماليات التفاؤل في الحياة، لكن يبقى السؤال: هل تمثل الكتب التي تتناول موضوعات التفاؤل والإيجابية حافزاً لقرائها على العيش بسعادة وسلام كبيرين؟







بدايةً يقول الشاعر والباحث الدكتور عارف الشيخ: «تندرج الأعمال الأدبية التي تستدعي مفهوم التفاؤل حالة إيجابية تعتبر إضافة للفكر الإنساني، فالتفاؤل عموماً هو الشعور بالرضا في داخل الإنسان، وهو القناعة بالموجود، وما أجمل قول الشاعر «ما كل ما فوق البسيطة كافياً.. وإذا قنعت فكل شيء كافٍ»، ويلاحظ أن مفهومية السعادة والتفاؤل يجعل الشخص غائصاً في جمالية التعامل مع الآخرين، مبتعداً عن سوداوية الأحقاد والكراهية والبغضاء، لأنه أصبح ينظر بعين الجمال إلى كل شيء، على حد قول الشاعر «وعين الرضا عن كل شيء كليلة.. ولكن عين السخط تبدي المساويا». إذن النظر بعين الإيجابية في الحياة يعني الاستمرار في البحث عن الأمل، هو الانتصار على الروح الانهزامية في الوقت نفسه».

ويضيف الدكتور عارف الشيخ: «الكتَّاب والأدباء والمؤلفون ينبغي أن يكون لهم هدف وغاية، وينطلقون نحو الهدف والغاية من خلال قيم أخلاقية، وليس من خلال فلسفة ضبابية، على حد قول بعضهم: «خذ من هنا وضع ها هنا، وقل مؤلفه أنا»، فأغلب الكَّتاب أو بعض الأدباء واثق من نفسه إلى حد الغرور، فيكتب ويطبع وينشر أعماله، ويظن أن العبرة بالكم لا الكيف المُنتقى، وأنا شخصياً لا أسمي عمله هذا تفاؤلاً بالحياة، إن التفاؤل بحد ذاته هو الذي يعمل ولا يمل لكن متى؟ بعد أن يخطط لعمله أدباً كان أو تجارة أو بيعاً، وبعد التخطيط يتيح لعمله الوسائل المناسبة، ثم ينفذ، ثم يقيّم عمله ثم يقوّم إذا وجد نفسه بعيداً عن جادة الصواب، فإذا الكاتب المبدع استطاع أن يصل بإنتاجه الفكري- الأدبي إلى هذا الحد من الإيجابية، فإنه يعتبر عنصراً أساسياً ومهماً ومُلهماً في المجتمع».







مهدئات نفسية

من جانبه، يقول الكاتب عبدالله السبب: «لا شك في أن المشهد الثقافي بقدر ما هو بحاجة ماسة للكتب الثقافية الإبداعية الأدبية، على اختلاف أشكالها وأجناسها الأدبية، هو بحاجة للكتب المعنية بالتفاؤل والإيجابية، وكتب تطوير الذات، لاسيما في ظل ما يعتصر الإنسان من منغصات حياتية. هي كتب تبحث في الذات الإنسانية وتلامس احتياجاته من مهدئات نفسية، بما تزيح عنه شيئاً من تلك الهموم، وتساهم في خلق نوع من السعادة التي تريح قلبه العطش لكل ما هو مطمئن».

ويضيف: «نعم، هي كتب تساهم في منح الإنسان شحنة من التفاؤل كفيلة بالنظر إلى المستقبل بعين الرضا أو الاطمئنان، إذا كانت تلك الكتب من ذوي الاختصاص، سواء من حيث التخصص الأكاديمي، أم التخصص المهني، أم من خلال تراكم الخبرات في مجال تطوير الذات والسعادة، لأن في ذلك إثراء للمشهد الثقافي الإنساني».







عائشة الماس: مفهوم الإيجابية يرتقي بالإنسان إلى مرافئ الطمأنينة

توضح الشاعرة عائشة الماس أن الكثير من الأعمال الأدبية رسخت مفهوم الإيجابية والارتقاء بنفس الإنسان إلى مرافئ الراحة والطمأنينة، مثل كتاب «الإيجابية» للكاتب مارتن سليجمان، الذي يعتبر من رواد علم النفس الإيجابي، حيث استعرض من خلاله كيف يمكن للإيجابية أن تؤثر على حياة الأفراد، وكذلك كتاب «العيش بسعادة» لمؤلفه ديفيد هاوكينز، الذي بيّن فيه مقومات الحياة الإيجابية وكيفية تجاوز العقبات النفسية لتحقيق السعادة، والكثير من الكتَّاب تناولوا من خلال أعمالهم الأدبية أهمية السعادة والابتعاد عن السلبية والنظرة الرمادية، كي يكون الإنسان إضافة حقيقية للحياة، ويقدم كل ما لديه من طاقة لخدمة هذا الكوكب الذي نعيش فيه. مؤكدة أن يكون السخاء في داخلنا من ناحية العطاء الإنساني النبيل الذي يضفي على الإنسانية جمالية الحياة، وهذا ما جاء في كتاب «الطريق الأقل سلوكاً» ل م. سكوت باك، والذي يركز على أهمية تحمل المسؤولية العظمى، وكيف يمكن أن يقود ذلك إلى حياة أكثر إيجابية وسعادة.