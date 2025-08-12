الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

هيئة الشارقة للمتاحف: استقطاب الشباب وإشراكهم في برامج نوعية

عائشة راشد ديماس
13 أغسطس 2025 02:31

الشارقة (الاتحاد)

هنأت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، جميع الشباب بمناسبة «اليوم العالمي للشباب»، وخصت بالذكر الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يمثلون نموذجاً مُلهماً في العطاء والإبداع والطموح، مشيدة بدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات، في ظل قيادة رشيدة أولت الشباب أولوية قصوى ليتصدروا المشهد في مختلف القطاعات والمبادرات.
وأضافت أن الشباب في إمارة الشارقة يحظون بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما انعكس إيجاباً على تمكينهم في شتى المجالات، خاصة في قطاع الثقافة والمتاحف. وأشارت إلى حرص هيئة الشارقة للمتاحف على استقطاب الشباب وإشراكهم في برامج نوعية ومبادرات مبتكرة، مثل مبادرة «متاحف على الطريق» وبرنامج «سفراء متاحف الشارقة»، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم، وتعزيز وعيهم التراثي والثقافي، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في مجال العلوم المتحفية.
وأكدت ديماس أن الهيئة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفّزة، تعزز من قدرات الشباب، وتفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة المجتمعية والتميز المهني، مشيرة إلى أن نجاح هذه المبادرات تجسّد في مشاركة الآلاف من الطلبة والشباب في برامج الهيئة، مما ساهم في إثراء رصيدهم المعرفي والثقافي، وربطهم بجذورهم التاريخية والحضارية.
كما شددت على أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأمثل لمستقبل الوطن، وأن هيئة الشارقة للمتاحف ستواصل رسالتها في دعم وتمكين الأجيال المتعاقبة، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا روّاد التغيير وقادة المستقبل في مجتمعهم، داعية الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، وزيارة المتاحف لاستكشاف الكنوز المعرفية والثقافية التي تحتضنها الإمارة، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح الغد المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

