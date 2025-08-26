تحت رعاية حاكم الشارقة.. انطلاق ملتقى بنين للشعر العربي

الشارقة (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، شهدت عاصمة بنين «كوتونو» مساء أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الشعري العربي الرابع، بمشاركة ثمانية شعراء وبحضور عدد من رواد ومحبي الشعر.

وتأتي ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، التي تسعى إلى دعم ونشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي في أفريقيا، ومحطة لإبراز مواهب الشعر العربي الفصيح، وجسراً للتواصل ضمن رؤية شاملة تنهض بالثقافة العربية، وتكرّس دورها في بناء الإنسان.

وحضر الملتقى البرلماني كولاولي أوغبون، والدكتورعبد الحميد ألاحو شيت ثاني ممثل الجمعيات الخيرية في بنين، وممثل رئيس الاتحاد الإسلامي لدى بنين، والدكتور عبدالوارث شوتي مدير معهد اللغة العربية والثقافة الإسلامية بجامعة أبومي كالافي- بنين، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين.

وثمّن إبراهيم أغبون، المنسق العام في بنين رئيس جمعية التعاون للتنمية الاجتماعية، دور الشارقة الثقافي المميز في دعم الثقافة واللغة العربية، وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية، حيث دأبت الشارقة منذ عقود على دعم اللغة العربية وصناعة الشعر العربي في أفريقيا، وتكريم الشعراء وأهل الاختصاص في هذا المجال.

وأضاف أن الملتقى يمثل منصة فاعلة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، وترسيخ مكانة الشعر كجسر حضاري يعمّق أواصر الأخوة، ويثري المشهد الأدبي العربي والأفريقي معاً، كما يفتح أبوابه أمام مشاركة المرأة المبدعة، ويمنحها الفرصة لإظهار طاقات التصور والإبداع وصناعة الجمال للتعبير عن أصواتهم الشعرية والمساهمة في إثراء المشهد الثقافي.

وقدم المشاركون في الملتقى من خلال القراءات الشعرية قصائد لامست معاني وواقع الحياة التي يعيشها الشعراء، ومثّلت ما يجوب في خواطرهم من إلهام ومشاعر ينقلونها لمتذوقي الشعر.