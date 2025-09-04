الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأوركسترا الوطنية للشباب و«دبي للثقافة» تطلقان برنامج التعليم الموسيقي للإماراتيين

الأوركسترا الوطنية للشباب و«دبي للثقافة» تطلقان برنامج التعليم الموسيقي للإماراتيين
5 سبتمبر 2025 00:17

دبي (وام)
أطلقت الأوركسترا الوطنية للشباب - دبي بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» برنامج «التعليم الموسيقي للإماراتيين»، في مبادرة تهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب المحلية، وصقل مهاراتها الموسيقية، بما يسهم في رفد المشهد الثقافي والإبداعي بطاقات جديدة قادرة على دعم استدامة القطاع، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
يأتي البرنامج تحت مظلة «منحة دبي الثقافية»، حيث يمنح الطلبة الإماراتيين فرصة التعرف على مدارس الموسيقى الكلاسيكية ونظرياتها المختلفة، إلى جانب تطوير قدراتهم في العزف على الآلات الوترية وآلات النفخ، والعزف الجماعي والكورال.
سيتلقى المشاركون تدريباً متخصصاً عبر ورش عمل يشرف عليها موسيقيون محترفون من أعضاء الأوركسترا الوطنية للشباب، بما يتيح لهم اكتساب خبرات عملية ومعرفية رفيعة المستوى.
ودعت «دبي للثقافة» المواهب الإماراتية الناشئة إلى التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني www.nyo.ae، على أن يخضع المتقدمون لاختبار قبول يحدد مستواهم الموسيقي تمهيداً لانضمامهم للبرنامج.
وأكدت شيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في «دبي للثقافة»، حرص الهيئة على دعم المبادرات المبتكرة التي تسهم في تعزيز مكانة دبي حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
وقالت إن البرنامج يمثل خطوة نوعية لتوفير منصات قادرة على رعاية المواهب الموسيقية الإماراتية، وتزويدها بالمعرفة والخبرة اللازمة لتحقيق تطلعاتها في هذا المجال الحيوي.
من جهتها، وصفت أميرة فؤاد، المديرة الفنية للأوركسترا الوطنية للشباب - دبي، إطلاق البرنامج بأنه محطة مهمة تتيح للمواطنين فرصة الحصول على تعليم موسيقي متكامل، والاحتفاء بالإرث الثقافي العالمي، مع تزويد الأجيال الجديدة بالأدوات اللازمة للنجاح والمنافسة في المستقبل.

