عرض «سلافا سنو شو» ينطلق 14 أكتوبر في دبي

دبي (الاتحاد)

بعد النجاح الكبير الذي حققه عرض سلافا سنو شو في دبي أوبرا عام 2023، يعود العرض المسرحي الشهير إلى مسرح نيو كوفنت جاردن في مول الإمارات لفترة محدودة بين 14 و26 أكتوبر 2025.

حصد العرض إعجاب أكثر من 12 مليون شخص خلال جولاته، التي شملت أكثر من 80 دولة، وحصد أكثر من 25 جائزة عالمية، بما في ذلك جائزة لورانس أوليفييه لأفضل عرض ترفيهي، وجائزة دراما ديسك في نيويورك.

كما حظي العرض على مدى ثلاثة عقود بإشادة واسعة من النقاد، الذين وصفوه بأنه «أحد أروع الأعمال المسرحية» و«يجسّد إبداعاً مسرحياً نادراً»، ولا يزال يأسر الملايين حول العالم بسحره.

أنتج العرض وقدمه الفنان الروسي سلافا بلونين، وهو يقوم على التمثيل الصامت، ويتضمن سلسلة من الصور الرائعة، التي ترسمها المقطوعات الموسيقية والحركات والتوقيت الدقيق، حيث يتيح للجمهور استكشاف رسائله من خلال تجربتهم الذاتية.

ويوفّر عرض سلافا سنو شو للجمهور تجربة فريدة، فهو يسعى إلى استقطاب اهتمام الجمهور بدلاً من تقديم التفسيرات.

ويستضيف مسرح نيو كوفنت جاردن، الذي تم تصميمه لتعزيز التفاعل والوضوح، العرض المرتقب.

ويتسع المسرح لـ575 شخصاً، ويمثل الوجهة الأبرز للعروض الترفيهية الحية عالمية المستوى، حيث يجمع بين الأجواء المفعمة بالخصوصية، والاتساع الذي يتيح لمشهد العاصفة الثلجية الختامي أن يغمر المكان.

ويتناسب المسرح مع لغة العرض القائمة على الصور والإيقاع، حيث يبقي الجمهور قريباً من الأحداث مع منح الصور المسرحية مساحة كافية.