أبل تفاجئ العالم.. iPhone 17 أقوى آيفون على الإطلاق!

مع اقتراب حدثها الكبير، تستعد شركة أبل للكشف عن سلسلة iPhone 17، والهاتف الذي يُتوقع أن يكون الأحدث والأقوى في تاريخ الشركة، وفق تقرير صادر عن بلومبيرغ.



يسطع نجم الحدث هذا العام جهاز iPhone 17 Air، وهو الهاتف الأكثر نحافة وخفة على الإطلاق، ليشكل لمحة عن مستقبل تصميم الهواتف الذكية لدى أبل. وبينما يثير الهاتف إعجاب عشاق التصميم والأناقة، تشير التوقعات إلى أنه قد لا يكون الخيار الأمثل لمعظم المستخدمين نظرًا لبعض القيود في البطارية والكاميرا الخلفية، مما يجعل نسخ Pro وPro Max أكثر عملية لأولئك الذين يبحثون عن أفضل أداء وكاميرات متعددة وتجربة استخدام يومية متكاملة.





إذا استعرضنا تاريخ أبل، فإن مفهوم "Air" ليس جديدًا عليها. تمامًا كما فعلت مع MacBook Air منذ عام 2008، حيث قدمت تصميمًا أنحف بكثير وأخف وزنًا من الحواسيب التقليدية، مع تقنيات مبتكرة مثل لوحة التتبع متعددة اللمس. ذلك الجهاز لم يكن الأفضل من حيث المعالج أو سعة التخزين أو عمر البطارية، وكان سعره مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالحواسيب الأخرى، لكنه مهّد الطريق لتطورات لاحقة جعلت MacBook Air علامة فارقة في تاريخ الشركة. ويبدو أن iPhone 17 Air يتبع نفس النهج، فهو يقدم تجربة تصميم مذهلة مع شاشة واسعة بحجم 6.6 بوصة، لكنه يواجه بعض التحديات في البطارية والكاميرا، في حين أن الأجهزة الأخرى ضمن السلسلة تقدم أداءً أعلى وتجربة تصوير أفضل.









كاميرات احترافية وتجربة تصوير متطورة









أما فيما يتعلق بالكاميرات، فقد شهدت النسخ الاحترافية تحسينات كبيرة. فقد تم إعادة تصميم منطقة الكاميرا الخلفية في iPhone 17 Pro، مع نظام فتحة عدسة متغيّرة، وقدرة على التصوير المتزامن بالكاميرا الأمامية والخلفية، وتحسينات كبيرة في تصوير الفيديو، ما يجعل الهاتف مناسبًا لعشاق صناعة المحتوى والمهتمين بالتصوير الاحترافي. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة أساسية أكبر، حيث تبدأ نسخة iPhone 17 Pro بسعة 256 جيجابايت، ما يمنح المستخدم مساحة أوسع لتخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات دون الحاجة إلى الترقية المبكرة.





أما من حيث الأداء، فإن شريحة A18 الجديدة توفر سرعة فائقة وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، لتقديم تجربة استخدام سلسة ومتميزة. الهواتف الرئيسية مثل iPhone 17 و17 Pro و17 Pro Max تقدم أداءً قويًا مع عمر بطارية محسّن، بينما تمثل نسخة Air مقدمة لتجربة الهاتف فائق النحافة والخفة، الذي قد يصبح معيارًا جديدًا في المستقبل.









سيري والذكاء الاصطناعي.. تحديث ثوري





وليس التطوير مقتصرًا على الأجهزة فقط، إذ تخطط أبل لإطلاق تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري، ليصبح أكثر ذكاءً مع إمكانيات أكبر في معالجة البيانات والتحكم بالأجهزة والتطبيقات عبر الصوت. المشروع المعروف داخليًا باسم World Knowledge Answers يهدف إلى تحويل سيري إلى محرك إجابات ذكي قادر على منافسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل Perplexity وChatGPT، وقد تستفيد الشركة من مزيج من النماذج الداخلية والتعاون مع شركات مثل Anthropic وGoogle Gemini لضمان أفضل أداء ممكن.





في الوقت نفسه، تستمر جهود أبل لتقديم منصتها للذكاء الاصطناعي في الصين، من خلال شراكات مع كل من Alibaba وBaidu، لتكييف النظام وفق اللوائح المحلية. Alibaba تعمل كمحرك للرقابة لضمان توافق التطبيقات مع متطلبات الحكومة الصينية، بينما يوفر Baidu البنية التحتية اللازمة لتشغيل سيري ووظائف الذكاء البصري، ما يسمح لأبل بالوصول إلى أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم دون التنازل عن ميزات الذكاء الاصطناعي.





إنستجرام أخيرًا على الآيباد







وعشاق التطبيقات الاجتماعية سيحصلون على مفاجأة مميزة، حيث يصل إنستغرام أخيرًا إلى الآيباد بعد أكثر من 15 عامًا من إطلاق الجهاز، مع تصميم متكامل يستفيد من الشاشة الكبيرة وإمكانية استخدام النوافذ القابلة لتغيير الحجم، لتقديم تجربة استخدام سلسة ومريحة لمستخدمي الآيباد.





باختصار، يقدم iPhone 17 مزيجًا متوازنًا بين التصميم المذهل والأداء القوي والكاميرات المتطورة والشاشة الممتازة، بينما تمثل نسخة Air مقدمة لمستقبل الهواتف فائقة النحافة والخفيفة التي قد تصبح معيارًا جديدًا لعشاق أبل في السنوات القادمة. إنها ليست مجرد هواتف جديدة، بل لمحة عن مستقبل الابتكار الذي تتبناه الشركة في عالم الهواتف الذكية.







إسلام العبادي(أبوظبي)