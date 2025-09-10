الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إيلون ماسك يكشف: نيورالينك زرعت شرائح دماغية لدى 12 شخصاً

إيلون ماسك يكشف: نيورالينك زرعت شرائح دماغية لدى 12 شخصاً
10 سبتمبر 2025 11:01

 قالت شركة نيورالينك التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك إنه تم زرع شرائح الدماغ التي تصنعها لدى 12 شخصاً حول العالم.

ويمثل ذلك زيادة عن الإعلان السابق الصادر في يونيو، عندما قال شريكها معهد بارو لطب الأعصاب إنه تمت زراعة الرقائق لدى سبعة أشخاص مصابين بشلل حاد وأصبحوا يستخدمونها للتحكم في وسائل رقمية وأدوات مادية من خلال التفكير. وقالت نيورالينك على منصة إكس أمس الثلاثاء إن المرضى حصلوا على أجهزتهم لمدة 2000 يوم، واستخدموها لأكثر من 15 ألف ساعة.

أخبار ذات صلة
تعرف على أغنى رجل في العالم
دراسة جديدة.. مخ الانسان يغتسل أثناء النوم


وفي يوليو، قالت نيورالينك إنها ستطلق دراسة سريرية في بريطانيا لاختبار رقائقها، بشراكة مع مستشفيات كلية لندن الجامعية ومستشفيات نيوكاسل.
وحصلت الشركة على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو.


وبدأت التجارب على البشر في 2024 بزرع شريحة في الدماغ بعد معالجة مخاوف متعلقة بالسلامة أشارت إليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية التي رفضت في بادئ الأمر طلب نيورالينك بشأنها في 2022.

المصدر: وكالات
الدماغ
إيلون ماسك
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©