التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة

جانب من الورشة
12 سبتمبر 2025 00:31

دبي (الاتحاد)
نظّمت مكتبة محمد بن راشد ورشة تدريبية بعنوان «الابتكار والقيادة في التغيير المؤسسي»، بالتعاون مع معهد تطوير للتدريب الأمني، قدمها المستشار التدريبي سيف المزروعي والدكتورة هوازن عبدالرحيم خضر، وركزت على تزويد قادة المؤسسات بالأطر النظرية والأدوات التطبيقية اللازمة لإدارة التحول المؤسسي ودمج ثقافة الابتكار في بيئات العمل.
انطلقت الورشة من قراءة دقيقة لواقع الأعمال في عصر متسارع التغير، مستعرضة ثلاثة عوامل أساسية تشكل تحديات بيئة العمل الحالية: التغيير المستمر، التطور التكنولوجي المتسارع، واشتداد المنافسة، مما يستلزم مرونة عالية وابتكاراً متواصلاً من المؤسسات.
حددت الورشة ثلاثة أهداف رئيسة منها: تمكين القادة من قيادة عملية التغيير الفعّال داخل مؤسساتهم، تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية والخاصة والتركيز على التطبيق العملي لنقل المعارف مباشرة إلى واقع العمل.
ناقشت الورشة عدة محاور نظرية وتطبيقية تضمنت: تعريفات ونماذج التغيير والابتكار، نماذج إدارة التغيير: تطبيق عملي لنماذج كوتر، ADKAR، ولوين، أدوات الابتكار المؤسسي: التفكير التصميمي، العصف الذهني، والخرائط الذهنية، إدارة مقاومة التغيير: استراتيجيات فعّالة لكسب التأييد، مفهوم القيادة الإلهامية: دور القائد في دعم التحول، ووضع خريطة طريق عملية لقياس الأثر وتحقيق الاستدامة.
وقدمت الورشة أدوات ابتكارية عملية من بينها التفكير التصميمي المكوّن من: التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، بناء النماذج الأولية، والاختبار. وبيّنت كيفية تحويل تحديات المستخدمين إلى فرص عبر أمثلة تطبيقية عملية.
كما تم تناول تقنيات العصف الذهني والخرائط الذهنية كوسائل لتوليد وتنظيم الأفكار. وتميّزت الورشة بالطابع التفاعلي عبر تمارين تطبيقية عملية مختلفة لبناء ثقافة الابتكار ووضع خطط عمل شخصية.
وأكدت الورشة على أن دمج التغيير والابتكار ليس خياراً، بل ضرورة للبقاء والنمو في بيئات العمل المتغيرة، وأن الاستثمار في الأشخاص والتقنيات وقياس الأثر المرحلي هو مفتاح تحقيق تحولٍ مستدام.
واختتم العرض برسالة تحفيزية تنقل أن «التغيير هو القانون الوحيد الثابت في الحياة».

