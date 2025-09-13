تحت رعاية عبد الله بن زايد.. ندوة «سلطان العويس..» في اليونسكو تحتفي برحلة الشعر ورحلة العطاء

باريس (الاتحاد)



تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت يوم الخميس 11 سبتمبر الجاري الندوة الدولية الكبيرة «سلطان العويس.. رحلة الشعر.. رحلة العطاء»، والتي تنظمها مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع منظمة اليونسكو بمقر المنظمة في باريس، وذلك في إطار الاحتفال بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 2025).



حضرت الندوة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، وفهد سعيد الرقباني سفير الدولة لدى فرنسا، وإرنستو أتون راميريز، مساعد المديرة العامة لقطاع الثقافة في منظمة اليونسكو، والدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعلي الحاج آل علي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليونسكو، رئيس المجموعة العربية، وعبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وعدد من رؤساء الوفود الدولية الدائمة لدى اليونسكو ونخبة من المفكرين والأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين وغيرهم من المهتمين.

وقد ألقت معالي نورة الكعبي كلمة خلال الافتتاح قالت فيها: «يطيب لي في بداية حديثي أن أعبر عن بالغ امتناني لوقوفي بينكم اليوم، في هذا الصرح العالمي (اليونسكو)، للاحتفاء بحياة وإرث الراحل سلطان بن علي العويس، الشاعر والمحسن والرمز الثقافي الذي ما زال صوته الشعري والإنساني يتردد صداه في أرجاء الوطن العربي والعالم».









وأضافت:«لم يقتصر إبداع شاعرنا العويس على صياغة القصائد، بل تجاوزها إلى التعبير بصدق وأصالة عن تطلعات وآمال إخوانه وأخواته المواطنين، جامعاً في شعره بين عبقرية التراث وروح العصرنة. ولم يتوقف عطاؤه عند حدود الإبداع الأدبي، بل امتد ليشمل العمل الخيري، حيث استثمر في ركائز المستقبل: التعليم، والمؤسسات الثقافية، والجوائز التشجيعية، ضامنًا بذلك تقدير ودعم الأجيال القادمة من المبدعين العرب في شتى المجالات. ولعلّ أبرز تجليات هذا الإرث الخالد هو «جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية» التي أُطلقت عام 1987، لتكون منارة سنوية لتكريم رواد الفكر والأدب والعلوم في العالم العربي، في مجالات الشعر، والسرد، والمسرح، والنقد، والدراسات الإنسانية، والمستقبلية. لقد جسّدت هذه الجائزة رؤيته الثاقبة بأن الثقافة ليست ترفًا، بل هي جوهر التقدم وصمام الأمان لهويّتنا. وبهذا، يساهم إرث شاعرنا الكبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة للثقافة، وملتقى للحوار الحضاري، وجسرًا يربط بين المشرق والمغرب».



قيم الإنسانية





كما ألقى إرنستو أتون راميريز، كلمة ترحيبية جاء فيها: «نجتمع اليوم للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد سلطان بن علي العويس، الذي لا تزال كلماته حية، تقدم الحكمة والجمال للعالم. لم يكن سلطان العويس شاعراً ذا حساسية عميقة فحسب، بل كان أيضاً كاتباً وخيّراً وسفيراً ثقافياً. بالنسبة لليونسكو، تتردد أصداء حياته وأعماله بعمق، فهي تجسد قيم الإبداع والإنسانية والتضامن التي تشكل جوهر رسالتنا. لذلك، فإن هذه الذكرى المئوية ليست مجرد تكريم لفرد استثنائي، بل تذكير بالدور العالمي للأدب والفنون في تشكيل المجتمعات».





فخر واعتزاز





وبدوره ألقى الدكتور سليمان موسى الجاسم، كلمة المؤسسة قال فيها: «يشرّفني أن أقف بينكم اليوم، في هذا الصرح الدولي الذي جعل من الثقافة والجمال لغة عالمية مشتركة، لنحتفي بمرور مئة عام على ولادة شاعرٍ جعل من الكلمة فعلاً حياً، ومن العطاء مشروعاً إنسانياً … سلطان بن علي العويس. وإننا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز أن يكون سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، راعياً لهذا الحدث الثقافي الدولي. هذا الحدث يرسم صورة حضارية أخرى من الصور المشرقة لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بشاعرها الراحل سلطان بن علي العويس الذي نحتفل بمرور مائة عام على ولادته. لقد آمنت اليونسكو بأن الثقافة هي الطريق الأقصر إلى السلام، وأن الهوية الإنسانية لا تكتمل إلا حين تُحفظ الذاكرة الإبداعية للشعوب».

واختتم كلمته قائلاً: «تتقدم مؤسسة العويس الثقافية ببالغ الشكر إلى منظمة اليونسكو على دورها المستمر في حماية التراث الثقافي وتعزيز الحوار الإنساني، وإلى جميع المشاركين في هذه الندوة الذين لم يألوا جهداً في البحث والكتابة لإبراز قيمة الشعر والشاعر، فكانت مساهماتهم قيمة مضافة لهذه الاحتفالية الدولية».





مصدر إلهام



وألقى علي الحاج علي آل علي، كلمة قال فيها: «يسعدني أن أرحّب بكم اليوم في هذا المحفل الثقافي الرفيع بصفتي رئيساً للمجموعة العربية، لنحتفي معاً بإرث الشاعر الكبير «سلطان بن علي العويس». وتذكرنا مسيرته بأن الشعر والكرم ليسا مجرد صفتين منفصلتين، بل هما وجهان مشرقان لقيمة إنسانية سامية، وجانبان متلازمان في الروح: جانب يبدع، وجانب يمنح. وليس هذا الاحتفال مجرد استحضار للماضي، بل هو أيضاً وقفة للتأمل في دور المبدعين اليوم. ففي عصر التحول الرقمي والتواصل العالمي المتسارع، يظل الشعر نافذةً على ما قد تفقده السرعةُ: إيقاع المشاعر، وعمق الكلمة، وتأثير الصور والرموز في النفس. فبقصيدةٍ قصيرةٍ قد نعبر عما يعجز الوصف عنه، ونكسر الروتين الفكري، ونجدد الإحساس بالإنسان في زمن الخوارزميات. تبقى الثقافةُ ركيزةً لصنع المعنى وإثرائه، ومن هنا يأتي دور المبدعين الأساسي. إنهم يذكروننا بأن التنوع الثقافي ليس تحدياً يجب تجاوزه، بل ثروةٌ يجب الحفاظ عليها وتقديرها. فأصواتهم توقظ فينا إنسانيتنا وقيمنا المشتركة».

واختتم كلمته قائلاً: «فلنواصل - يداً بيد - العمل من أجل يونسكو تمكّن كل شاعر، وكل فنان، وكل ثقافة، من نيل التقدير والاحترام والحوار. وهذا هو أفضل تكريم نقدمه لذكرى سلطان العويس: أن نجعل من رحلته الشعرية والإنسانية مصدر إلهامٍ لنا جميعاً، نستمد منها العطاء والسخاء والجمال».



كلمات تهوى الجمال



وقبيل افتتاح الندوة تجولت معالي نورة الكعبي رفقة السفير فهد سعيد الرقباني، ووفود من مختلف الدول وأدباء وشخصيات عامة في أروقة معرض (كلمات تهوى الجمال) وأبدت إعجابها باللوحات والصور التي تعرض في قاعة ميرو بمنظمة اليونسكو والتي تقام على هامش الندوة.

كما تلقت معاليها مسكوكة تذكارية أصدرها مصرف الإمارات المركزي من الدكتور سليمان موسى الجاسم، وشكرت معاليها مؤسسة العويس الثقافية على حسن تنظيم هذه الاحتفالية الدولية التي عززت من حضور الإمارات في المشهد الثقافي العالمي.

وقد بدأت وقائع الندوة بعرض فيلم عن سلطان العويس ثم توالت الجلسات التي تستمر لمدة يومين ويشارك فيها نخبة من الباحثين والأدباء والشعراء والمستشرقين من مختلف دول العالم.



كما أقيم على هامش الندوة معرض كتب مصغر من إصدارات المؤسسة، وبالإضافة إلى ترجمات لأشعار سلطان إلى الفرنسية ترجمها أنطوان جوكي، وترجمتها إلى الإنجليزية د. أمنية أمين، وحملت الترجمتين عنوان «رماد الحب»، كما طرح في المعرض كتاب (سلطان بن علي العويس سيرة وطن وعطاء) تأليف إبراهيم الهاشمي، وكتاب «الألق الشعري في شعر سلطان العويس» تأليف د. سمر روحي الفيصل.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت عام 2025، عاماً للاحتفال بالذكرى المائة لمولد الشاعر الإماراتي سلطان بن علي العويس، بعد اطلاعها على ملف الشاعر الراحل الذي طرحته اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لليونسكو.

