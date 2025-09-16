دراسة.. الأرق المزمن يعجل بشيخوخة المخ

كشفت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة أن الأرق المزمن لا يؤدي إلى الشعور العام بالارهاق فحسب، بل قد يعجل أيضاً من شيخوخة المخ.



وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Neurology المتخصصة في طب الأعصاب، تبين أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق بشكل مزمن هم أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بمشكلات في القدرات المعرفية للمخ أو الخرف مقارنة بمن لا يعانون من الأرق بشكل عام.

ويمكن تعريف الأرق المزمن بأنه صعوبة النوم لمدة ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر. وقام الفريق البحثي من كلية طب جامعة إيشان في ماونت سايناي ومركز مايو كلينيك الطبي في الولايات المتحدة بمتابعة الحالة الصحية لحوالي 2800 شخص من البالغين الاصحاء لمدة خمس سنوات، مع قياس جودة النوم لديهم وإجراء اختبارات للقدرات المعرفية وإخضاع بعضهم لتصوير المخ بالاشعة.

واتضح من التجربة أن المتطوعين الذين يعانون من الأرق المزمن يحدث لديهم تدهور أسرع في وظائف الذاكرة ومهارات التفكير. وصرح باحثون مشاركون في الدراسة لموقع "هيلث داي" المتخصص في الابحاث الطبية أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم أو الأرق يحدث لديهم تدهور في الوظائف المعرفية يوازي أربع سنوات من شيخوخة المخ.





وأظهرت صور الأشعة أيضاً حدوث تغيرات في المخ ترتبط بمرض الزهايمر مثل وجود المزيد من التلف في المادة البيضاء ولويحات الاميلويد. ويقول الباحثون إن هذه النتائج "تشير إلى أن الأرق المزمن قد يكون علامة مبكرة أو حتى عامل مساهم في احتمالات حدوث مشكلات في القدرات المعرفية للمرضى في المستقبل"، وأكدوا ضرورة إجراء مزيد من البحوث لتحديد ما إذا كان تحسين جودة النوم من خلال العلاج أو الأدوية أو انتهاج عادات صحية قد يساعد في حماية وظائف المخ وإبطاء تدهور الوظائف المعرفية.