الخميس 18 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يصدر «قصة مجنون ليلى العربية»

«أبوظبي للغة العربية» يصدر «قصة مجنون ليلى العربية»
17 سبتمبر 2025 18:59

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، الكتاب الأدبي التاريخي «الهويات الثقافية البدوية والعباسية.. قصة مجنون ليلى العربية»، للكاتبة الباكستانية الدكتورة رقيّة ياسمين خان، والذي ترجمه عن الأصل الإنجليزي إلى العربية، الدكتور أحمد إيبش، وراجعه الدكتور يوسف حمدان. ويتناول الكتاب سيرة «مجنون ليلى» قيس بن الملوّح العامري، أحد كبار الشعراء الذين عاشوا في القرن الأول الهجري إبّان الحكم الأموي، ضمن دراسة أكاديمية متعمّقة لهذه القصّة العربية الشّهيرة، تتجاوز التّفسيرات الرّومانسية التقليدية لتقدّم تحليلاً جديداً يعتمد على الأبعاد الثقافية والتاريخية، إذ تهدف المؤلفة إلى تصحيح بعض الآراء الغربية السّائدة حول القصّة، من خلال إظهار مدى تأثرها وتشكيلها عبر تفاعلات الهويات الثقافية البدوية والعبّاسية.
 ويتعمّق الكتاب في جذور القصّة البدوية الأصلية، التي تُعبّر عن قيم الصّحراء ومفاهيم «العشق العذري»، إذ كان يُنظر إلى «قيس بن الملوَّح» على أنه مثالٌ للحُبّ الصّادق والنّقي، الذي لا يطلب الوصال الفعلي، كما يركّز الكتاب على حقيقة أن «الجنون» في حالة هذا الشاعر ليست دلالة على مرض عقلي، بقدر ما هو تعبير عن التّفاني المُطلق في الحب، وإشارة إلى مكانة العاشق الرّفيعة التي تفرضه على المجتمع.
 بعد ذلك، تتتبّع المؤلّفة مسار تحوّل القصّة وانتقالها إلى العصر العبّاسي، حيث أُعيد تأويلها لتناسب السّياقات الحضرية والمُعقّدة لبغداد. في هذه الفترة، أُعيدت قراءة القصّة تحت تأثير الفلسفة اليونانية المُترجمة حديثاً (خاصّة أفلاطون وأرسطو)، فنرى شخصية «مجنون ليلى» وقد تحوّلت من عاشق بدوي يجسِّد نقاء الحُبّ إلى شخصية أدبية وفنية تُستخدم لاستكشاف قضايا أكثر عمقاً، مثل «الذّات»، و«الوحدة الوجودية».

أخبار ذات صلة
«كليفلاند كلينك أبوظبي» يوسّع برنامج زراعة الأعضاء
انطلاق منتدى التعاون الإماراتي- الإيطالي في الصناعات الدفاعية بأبوظبي
مركز أبوظبي للغة العربية
أبوظبي
اللغة العربية
مشروع كلمة للترجمة
آخر الأخبار
وزيرا خارجية الأردن وسوريا والمبعوث الأميركي عقب توقيع اتفاق في دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات ترحب بالتوصل إلى خارطة طريق لحل أزمة السويداء
اليوم 01:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة
اليوم 01:55
فلسطيني يجلس بين أنقاض منزله المدمر (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دعوة أممية لوقف الإبادة الجماعية في غزة
اليوم 01:55
نازح من مدينة غزة يحمل جزءاً من أمتعته (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثية تدعو إلى تدخل دولي لإنقاذ غزة
اليوم 01:55
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى تحرك دولي فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©