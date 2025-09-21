بطارية جديدة تشحن سيارتك خلال 12 دقيقة وتقطع 800 كيلومتر

في اختراق علمي قد يغير ملامح صناعة السيارات الكهربائية، أعلن فريق بحثي من كوريا الجنوبية عن تطوير بطارية جديدة قادرة على قطع 800 كيلومتر بعد شحن يستغرق 12 دقيقة فقط. البطارية تنتمي إلى فئة الليثيوم المعدني، وهي تقنية يُنظر إليها منذ سنوات على أنها بديل واعد لبطاريات الليثيوم أيون التقليدية بفضل قدرتها على تخزين طاقة أكبر بكثير.





معضلة التغصنات





رغم الإمكانات الكبيرة لهذه التقنية، ظلّت بطاريات الليثيوم المعدني تعاني من مشكلة خطيرة تعرف بالتغصنات، وهي بلورات صغيرة تنمو على سطح الأنود أثناء عملية الشحن. هذه البنية غير المستقرة كانت تؤدي إلى تراجع أداء البطارية مع مرور الوقت، وتزيد من احتمالات حدوث قصر كهربائي عند الاعتماد على الشحن السريع، وهو ما جعل استخدامها على نطاق تجاري أمرًا شبه مستحيل حتى اليوم.



الحل الكوري المبتكر



ووفقاً لموقع" livescience" تمكن الباحثون في معهد كوريا المتقدم للعلوم والتكنولوجيا من تجاوز هذه العقبة عبر تطوير إلكتروليت سائل جديد قادر على منع نمو التغصنات. هذا الابتكار يسمح بتوزيع أيونات الليثيوم بشكل أكثر انتظامًا على سطح الأنود، ما يحافظ على استقرار البطارية حتى في ظروف الشحن السريع.

وفي التجارب المخبرية، تمكنت البطارية من الانتقال من 5% إلى 70% خلال 12 دقيقة فقط مع الحفاظ على كفاءتها على مدار أكثر من 350 دورة شحن. أما النسخة الأعلى سعة فقد وصلت إلى 80% خلال 17 دقيقة واستمرت بالعمل بكفاءة على مدى 180 دورة، بينما تجاوز عمرها الافتراضي 300 ألف كيلومتر.





مستقبل النقل الكهربائي



هذا الإنجاز العلمي قد يفتح الباب أمام جيل جديد من السيارات الكهربائية التي تجمع بين سرعة الشحن الكبيرة والمدى الطويل والعمر الافتراضي الممتد. وإذا نجحت هذه التقنية في الانتقال من المختبر إلى خطوط الإنتاج، فإنها ستقلب موازين سوق البطاريات عالميًا وتضع كوريا الجنوبية في موقع تنافسي قوي أمام الشركات الرائدة.



وقد وصف البروفيسور هي تاك كيم، المشارك في البحث، هذا الاختراق بأنه الخطوة الحاسمة التي كانت الصناعة تنتظرها للتغلب على أكبر عقبة في طريق اعتماد بطاريات الليثيوم المعدني.





إسلام العبادي(أبوظبي)