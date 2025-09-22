«منار أبوظبي» يحتفي بالفن والضوء في قلب الطبيعة

أبوظبي (وام)

تنطلق فعاليات معرض «منار أبوظبي» من 1 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في منطقة العين، ومن 15 نوفمبر 2025 حتى 4 يناير 2026 في أبوظبي، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

يقدم المعرض، تحت شعار «دليلك نجم سهيل»، مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية المعاصرة تتضمن منحوتات مضيئة وعروضاً ضوئية وتجارب فنية غامرة أبدعها فنانون من الإمارات والعالم تم تصميمها لتتناغم مع طبيعة المواقع المختارة.

يشرف على تنسيق المعرض المدير الفني كاي هوري، إلى جانب المنسقات الفنيات علياء زعل لوتاه، ومنيرة الصايغ، ومريم الشحي.

تستحضر نسخة هذا العام علاقة الأجداد في دول الخليج بالضوء، وتوظيفه كرمز، ودليل مستلهمة من دوره في الملاحة البدوية والبحرية، ليصبح وسيطاً للتأمل والمعرفة عبر الفن.

ستكون جزيرة الجبيل المسرح الرئيسي لفعاليات المعرض، بينما تمتد فعالياته لأول مرة إلى منطقة العين، خاصة في واحتي القطارة والجيمي، حيث تتفاعل التركيبات الضوئية مع البيئة الطبيعية الغنية بالأفلاج والمواقع الأثرية.

كما يتزامن افتتاح موقع العين مع مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، مما يخلق مساحة مثالية للاحتفاء بالتراث الإماراتي.

وقال كاي هوري، المنسق الفني لمعرض «منار أبوظبي 2025»: «يُقدّم منار أبوظبي للجمهور والفنانين لقاءات إبداعية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل والتجارب المعاصرة. ومع شعار (دليلك نجم سهيل)، تتحول هذه النسخة إلى رحلة استكشافية، تدعونا إلى الرؤية والإحساس والتواصل مع المناظر الطبيعية والقصص التي يكشفها الضوء».

من جانبها، قالت علياء زعل لوتاه منسقة «منار أبوظبي 2025»: «سيُسلط منار أبوظبي الضوء على الطبيعة الفريدة لجزر وواحات الإمارة، من خلال أعماله الفنية التركيبية التي توظف التقنيات المتعددة والتجارب الغامرة، ليترك بصمة خالدة في ذاكرة السكان والزوار على حد سواء. وعبر الجمع بين الأعمال الفنية التي تعكس التاريخ، والملاحة، والإرشاد عبر الضوء، يُقدم المعرض تجربة ثرية لا تنسى تعكس هوية الإمارة كعاصمة ثقافية نابضة بالحياة».

ويرافق المعرض برنامج عام متنوع، يشمل ورش عمل، وجلسات حوارية، وعروضاً فنية في إطار مبادرة «أبوظبي للفن العام» لتعزيز الفن في المساحات العامة.