التعليم والمعرفة

«صالون الشارقة الثقافي» يناقش الثقافة العربية في عصر الرقميات

جانب من فعاليات الندوة
25 سبتمبر 2025 17:55

الشارقة (وام)
نظّم صالون الشارقة الثقافي التابع للمكتب الثقافي بمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، ندوة «الثقافة العربية في زمن الرقميات.. إلى أين؟»، استضاف الدكتور أحمد بهي الدين، الأستاذ المشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة القاسمية، وأدارتها الكاتبة نجيبة الرفاعي، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين.
ناقشت الندوة التحديات التي تواجه الثقافة العربية في ظل التحول الرقمي، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأدب والفنون، ودور المثقف في الحفاظ على الهوية وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأكد الدكتور أحمد بهي الدين أن الثقافة الرقمية تمثّل المستقبل، وتتطلب وعياً جماعياً للتعامل مع تحولات العصر، موضحاً أن العلوم الإنسانية باتت متداخلة مع العلوم التطبيقية، وأن قراءة التاريخ ضرورية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.
وأشار إلى أن التحولات الكبرى، مثل اختراع المطبعة، كانت في بداياتها مثار قلق، لكنها شكلت لاحقاً ثورات معرفية، مشدداً على أن الثقافة الرقمية ليست طفرة مفاجئة، بل نتيجة تطورات متراكمة، ويجب الاستفادة منها بشكل إيجابي.
وسلّط الضوء على أهمية اللغة العربية كوعاء جامع في بيئات متعددة الجنسيات، مستشهداً بتجربته في الجامعة القاسمية واعتماد الطلبة على «المعجم التاريخي للغة العربية» الصادر عن مجمع اللغة العربية بالشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

 

