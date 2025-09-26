السبت 27 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

اختتام الدورة الـ 25 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي
26 سبتمبر 2025 22:43

الشارقة (وام)
اختتم معهد الشارقة للتراث، اليوم، فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي في دورته الخامسة والعشرين، الذي أقيم تحت شعار «حكايات الرحالة»، وشهد مشاركة واسعة من 37 دولة، وأكثر من 120 راوياً، إلى جانب باحثين ومفكرين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين بمجالات الرحلة والحكاية والتراث.
وخلال الملتقى، كرّم الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد رئيس اللجنة العليا للملتقى، وعائشة الحصان الشامسي مدير مركز التراث العربي التابع للمعهد والمنسق العام للملتقى، جميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح الفعاليات.
وقالت عائشة الحصان الشامسي إن الدورة الخامسة والعشرين من ملتقى الراوي تميزت في جميع أنشطتها وحققت أهدافها، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي تابع برامجها وعاش أجواءها، لافتة إلى أهمية مواصلة الجهود في دعم الحكاية الشعبية والرحلات التاريخية بوصفها مصادر أساسية للمعرفة، إلى جانب تشجيع الأبحاث الميدانية والنشر العلمي في هذا المجال.
وأضافت أن الملتقى، وفي إطار تعزيز التراث الثقافي وتعميق الوعي بأهمية الحكايات الشعبية، أوصى بضرورة إنجاز موسوعة علمية متخصصة في أدب الرحلة العربي، وإعادة الاعتبار لحكايات الرحّالة العرب من خلال توثيقها بصورة علمية وموضوعية، ودراستها دراسة مقارنة تكشف عن قيمتها وثرائها، إلى جانب إعداد أطلس شامل لحكايات الرحّالة العرب، والاستفادة من المدوّنات الرحلية والجغرافية في توثيق صورة المدن والمسالك والأقاليم القديمة، بما يبرز حجم التواصل الحضاري والإنساني بين شعوب العالم، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى الرامية إلى حفظ هذا الموروث، وضمان استمراريته ونقله إلى الأجيال الجديدة.
 

