"منصة" للتوزيع تعزز حضور الكتاب الإماراتي محلياً وإقليمياً وعالمياً

تواصل "منصة للتوزيع"، مسيرتها في دعم دور النشر الإماراتية وإبراز الإنتاج المحلي على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركاتها الفاعلة في ثلاثة من أبرز معارض الكتاب في عجمان وجاكرتا والرياض خلال سبتمبر وأكتوبر 2025، بما يدعم تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في دعم الناشرين المحليين وتوسيع نطاق الحضور الثقافي الإماراتي عالمياً.

واستهلت "منصة للتوزيع" مشاركاتها الدولية عبر جناحها في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب الذي يقام في مركز مؤتمرات جاكرتا خلال الفترة من 25 حتى 28 سبتمبر الجاري، ويُعد من أهم الفعاليات الثقافية في جنوب شرق آسيا، حيث عرضت خلال المعرض 498 عنواناً من إنتاج 87 دار نشر إماراتية بإجمالي 1352 نسخة، في خطوة هدفت إلى فتح آفاق جديدة لتبادل الحقوق وتعزيز التعاون الثقافي مع الناشرين الدوليين.

وتواصل "منصة للتوزيع" حضورها على الساحة المحلية من خلال مشاركتها في معرض "بيغ باد وولف" الذي تستضيفه إمارة عجمان للمرة الأولى بمشاركة واسعة من الجهات الثقافية والتعليمية خلال الفترة من 25 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل، وتستعرض عبر جناحها 480 عنواناً من إصدارات 21 دار نشر إماراتية بإجمالي 15 ألف نسخة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز وصول الكتاب الإماراتي إلى القراء المحليين والإقليميين بأسعار تنافسية، مع إتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المجتمع للاطلاع على أحدث الإصدارات المحلية.

وتختتم "منصة للتوزيع" مشاركاتها عبر الحضور في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال الفترة من 2 حتى 11 من أكتوبر المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية في جامعة الملك سعود، وتحتفي الشركة في جناحها بإصدارات 78 دار نشر إماراتية من خلال 708 عناوين بإجمالي 3675 نسخة ضمن أكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة تجمع الناشرين والقراء والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد راشد الكوس مدير عام "منصة للتوزيع"، أهمية هذه المشاركات في فتح قنوات توزيع جديدة للكتاب الإماراتي ودعم الناشرين الإماراتيين، حيث تحرص "منصة” على تمكين الناشر الإماراتي من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع دائرة القراء محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ولفت إلى أن هذه المشاركات في المعارض الثلاثة تمثّل خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة الإمارات مركزا ثقافيا رائدا في المنطقة، وتعكس التزام " منصة ” ببناء جسور معرفية وحضارية بين دولة الإمارات والعالم.

ويعكس هذا الحراك الثقافي التزام "منصة للتوزيع" بدعم صناعة النشر الإماراتية وتعزيز حضورها في الفعاليات الدولية الكبرى بما يسهم في نقل الثقافة الوطنية إلى مختلف القارات وفتح مجالات جديدة للتعاون الثقافي والتجاري في قطاع النشر.





