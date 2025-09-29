الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته

ابتكار أدوية "ذكية" تتغير داخل الجسم وفق حالته
29 سبتمبر 2025 14:49

ابتكر علماء معهد الصيدلة بجامعة سيتشينوف الروسية، أدوية "ذكية" تتحول داخل الجسم، من سائل إلى هلام أو إلى بنية صلبة تبعا لظروف الجسم، مثل درجة الحرارة أو الرقم الهيدروجيني.


وأعلن المكتب الإعلامي للجامعة، أنه تم التوصل لسلسلة من الابتكارات الدوائية التي تهدف إلى زيادة فعالية العلاج، وتسهيل استخدام الأدوية في الأماكن المستهدفة مثل العينين، الأسنان، أو الغشاء المخاطي للأنف.

ومن أبرز هذه الابتكارات، قطرات جل للعين تحتوي على الليدوكايين للتخدير الموضعي أثناء العمليات الجراحية، مثل تصحيح البصر بالليزر، إذ تتحول هذه القطرات إلى هلام على سطح العين، ما يطيل تأثير التخدير ويحسن فعاليته، ويُعد الابتكار حالياً فريداً من نوعه في السوق.

وقالت الدكتورة يلينا باخروشينا، الأستاذة المشاركة في قسم الصيدلة، إن نحو 5 ملايين شخص يخضعون سنوياً لعمليات تصحيح البصر بالليزر، ويبحث الأطباء دائماً عن طرق لجعل الإجراءات أكثر فعالية وراحة للمرضى، لافتة إلى أن قطرات الجل سهلة الاستخدام وتوفر تخديراً فعالاً وتبريداً وحماية للعين.

كما ابتكر خبراء الجامعة منتجاً مخصصاً لمرضى التهاب الجلد التأتبي، يُوضع على الجلد مثل الزيت، لكنه يتحول إلى مستحلب عند شطفه، مكوناً طبقة واقية تساعد على استعادة وظائف الجلد الوقائية المفقودة.

ومن الابتكارات الأخرى، طوّر الباحثون مصفوفات بوليمر لتحضير غرسات الأسنان، تتصلب في تجويف السنخ وتطلق مواد علاجية، مما يسرع عملية الشفاء ويقلل خطر المضاعفات.

ويعمل العلماء أيضاً على تطوير أدوية لتوصيل اللقاحات والأدوية الأخرى عبر الغشاء المخاطي للأنف، ما يزيد من فعالية العلاج بشكل كبير.

المصدر: وام
العيون
أدوية
