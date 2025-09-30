الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

"يوتيوب" ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترمب

"يوتيوب" ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترمب
30 سبتمبر 2025 12:51

أظهرت وثيقة قضائية نُشرت الاثنين أنّ يوتيوب وافقت على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب بعد أن علّقت المنصّة التابعة لجوجل حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو 2021، وذلك بعد أن توصّلت شركتا ميتا وإكس إلى اتفاقات مماثلة.


وبحسب الوثيقة القضائية فإنّ مبلغ التسوية الذي ستدفعه يوتيوب وقدره 22 مليون دولار سيخصّص لمشروع يعتزم ترامب بناءه في البيت الأبيض.

وفي فبراير، توصّلت إكس إلى تسوية مع ترامب قدرها نحو 10 ملايين دولار، بعدما رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي.

وفي يناير، بعد أيام من تنصيبه رئيسا، وافقت ميتا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ضدّها الرئيس. ونصّت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية.

وكانت الشركة الأم ليوتيوب "ألفابت" أعلنت أنّ إيرادات المنصّة من الإعلانات فقط حقّقت أكثر من 36 مليار دولار في 2024، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025 المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

أخبار ذات صلة
ترامب يمهل «حماس» أربعة أيام للرد
قادة وزعماء: «خطة ترامب» فرصة لسلام دائم
المصدر: وكالات
يوتيوب
دونالد ترامب
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
الرياضة
شراكة بين «بريمير بادل» و«دي بي ورلد»
اليوم 15:05
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
الرياضة
الشارقة «وجه مختلف» في «نخبة آسيا»
اليوم 15:02
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
الرياضة
ليفربول يخشى «الثلاثية الصاعقة» وارتفاع مُعدّل الهزائم
اليوم 15:00
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
الرياضة
«ألعاب القوى» يعتمد مشاركة 12 لاعباً في «غرب آسيا»
اليوم 14:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©