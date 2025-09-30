"يوتيوب" ستدفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى رفعها ضدّها ترمب

أظهرت وثيقة قضائية نُشرت الاثنين أنّ يوتيوب وافقت على دفع 22 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية رفعها ضدّها الرئيس دونالد ترامب بعد أن علّقت المنصّة التابعة لجوجل حسابه في أعقاب الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.



وبذلك يصبح موقع تشارك الفيديوهات عبر الإنترنت آخر منصة تتوصّل إلى اتفاق مع ترامب لتسوية نزاع قضائي بدأ في يوليو 2021، وذلك بعد أن توصّلت شركتا ميتا وإكس إلى اتفاقات مماثلة.





وبحسب الوثيقة القضائية فإنّ مبلغ التسوية الذي ستدفعه يوتيوب وقدره 22 مليون دولار سيخصّص لمشروع يعتزم ترامب بناءه في البيت الأبيض.



وفي فبراير، توصّلت إكس إلى تسوية مع ترامب قدرها نحو 10 ملايين دولار، بعدما رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضدّ الشركة ورئيسها التنفيذي السابق جاك دورسي.



وفي يناير، بعد أيام من تنصيبه رئيسا، وافقت ميتا على دفع 25 مليون دولار لتسوية دعوى رفعها ضدّها الرئيس. ونصّت التسوية على تخصيص 22 مليون دولار من المبلغ لتمويل مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية.



وكانت الشركة الأم ليوتيوب "ألفابت" أعلنت أنّ إيرادات المنصّة من الإعلانات فقط حقّقت أكثر من 36 مليار دولار في 2024، بحسب تقريرها السنوي لعام 2025 المقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.