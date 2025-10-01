سلطان القاسمي يلتقي طلبة كلية الموسيقى بـ«الشارقة للفنون الأدائية»

الشارقة (وام)



التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، طلبة كلية الموسيقى في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في مقر الأكاديمية.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود الهيئة التدريسية والإدارية لكلية الموسيقى، مؤكداً أن ما نشاهده اليوم هو نتاج دعم واهتمام بمواهب عمِلت واجتهدت حتى صقلت مواهبها، مشيراً إلى أن المناهج الموضوعة في الأكاديمية تؤهل الطلبة للوصول إلى المستوى العالمي في الموسيقى وفنونها.

وأشار سموه إلى أن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بمختلف كلياتها تعمل وفق استراتيجية وخطط موضوعة تسعى من خلالها للتواجد في مقدمة المؤسسات الأكاديمية الفنية، وأوصى سموه الطلبة بضرورة التركيز والجد والاجتهاد ليأخذوا العلم الكامل ويكونوا خير سفراء لأكاديميتهم.

وأكد سموه اطّلاعه المستمر ومتابعته الدائمة لكل الطلبة والخريجين، حتى بعد انتهاء فترة الدراسة والتي تبلغ مدتها 4 سنوات، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح والارتقاء بالموسيقى وفنونها.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور فقرات فنية قدمها طلبة كلية الموسيقى في الأكاديمية، مستمعاً للمقطوعات والمعزوفات الفنية المختلفة، والتي تم من خلالها استخدام العديد من الآلات الموسيقية مثل: البيانو والعود والناي، إضافة إلى الفقرات الغنائية التي تعكس قوة المهارة التي يمتلكها الطلبة.

واستمع سموه لشرح حول جهود الهيئة التدريسية والمناهج التي تُدرس لطلاب وطالبات كلية الموسيقى، وعلى ما تُركّز عليه البرامج الموسيقية وطريقتها في تنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم ليصلوا إلى الجاهزية التامة عند التخرج ويشكلوا إضافة للموسيقى العالمية.

وقدم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة تفاصيل الدراسة، وتوفير كل المقومات التي من شأنها أن ترتقي بمستوى العلم والمعرفة في المجالات الفنية، متمنين أن يكونوا دائماً عند حسن ظن سموه. كما التقط سموه والطلبة صوراً تذكارية.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة، رفقة الحضور، في أقسام مبنى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مشاهداً أبرز التحديثات التي تمت على مرافق الكليات، واطّلع سموه على غرفة الإضاءة التي تحوي أحدث التقنيات المتطورة في إضاءة المسارح، ومشغل الرسم والتصميم الذي يتم خلاله تصميم المسارح وديكور المسرحيات، إضافة إلى مشغل الخياطة الذي يُعلّم الطلبة من السنة الأولى طريقة خياطة الأزياء المستخدمة في الأعمال الفنية المتنوعة.

كما زار سموه القاعات التدريبية والتقى الطلبة وشاهد جانباً من التدريبات التي يتلقونها، والمنجرة التابعة للأكاديمية، والتي يتم خلالها قص الخشب وتصميم الديكورات الخاصة بالمسرح، معرِّجاً على مكتبة الأكاديمية التي تضم أكثر من 12 ألف كتاب مختص في مجال الفنون والمسرح.

رافق سموه كل من: عبدالله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وإسماعيل عبدالله إسماعيل، أمين عام الهيئة العربية للمسرح، والدكتور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وعدد من الأكاديميين والفنانين.