«ميرال» تطلق منصة في «ياس» تجسد مستقبل السرد القصصي

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن إطلاق منصة «أثير» للإنتاج والتواصل الإعلامي.

وقد افتتح الدكتور محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، مع عدد من أعضاء مجلس إدارتها، ومن ضمنهم سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لإثارة، ومحمد ناصر الغانم، منصة «أثير»، في خطوة تجسد التزام المجموعة بالابتكار والتميز، وتكرّس دورها الريادي في تطوير المحتوى والارتقاء بفنون السرد القصصي على جزيرة ياس، كما تسهم في تسليط الضوء على المواهب المستقبلية في قطاعي السياحة والترفيه، بما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية لـ«ميرال».

ويجسد اسم «أثير»، الذي يعني الإشراقة أو التوهج في اللغة العربية، طموحات «ميرال» في تقديم محتوى رفيع المستوى ينبض بالإبداع والابتكار والتميز. ويُمثل افتتاح المنصة تطوراً استراتيجياً في مجال إنتاج وتوسيع نطاق المحتوى الرقمي وتنمية المهارات، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز أساليب السرد القصصي بأسلوب جذاب ومؤثر يصل إلى مختلف شرائح الجمهور.

ستوفر المنصة آفاقاً جديدة في مجالات السرد القصصي وتوسيع نطاق المحتوى الرقمي، كما أنها مصممة لتكون مساحة تنبض بالأفكار والشراكات والإبداع، لتروي للعالم قصة جزيرة ياس.

وأشارت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصال والفعاليات في ميرال، إلى الأثر الكبير الذي ستحققه هذه المنشأة الجديدة، وأضافت: «يمثل افتتاح «أثير» محطة بارزة في مسيرة الابتكار لدينا، ومن شأنها أن تضيف قيمة مستدامة لوجهاتنا في جزيرة ياس. ستعزز هذه المنصة الحديثة قدراتنا في سرد القصص، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتفعيل الأدوات الرقمية لتعميق تواصلنا مع مجتمعنا وشركائنا. نعمل على تقديم مساحة ديناميكية يجتمع فيها الإبداع والابتكار والتعاون، لإحياء القصص الملهمة والمبهجة وراء تجاربنا العالمية، والمساهمة في تعزيز نمو القطاع السياحي في أبوظبي».

تقع «أثير» في قلب جزيرة ياس، وجهة الترفيه النابضة بالحياة في أبوظبي، وسيتم تشغيلها من قبل فريق متخصص من الكفاءات المحترفة. وستسهم المنصة في تعزيز تواصل «ميرال» مع المجتمع من خلال بناء شراكات استراتيجية مع صناع المحتوى والمهتمين بتطوير روايات مؤثرة تتناول قضايا مجتمعية ذات أهمية.

كما ستستضيف المنصة فعاليات مجتمعية وفرصاً للتواصل، إلى جانب لقاءات افتراضية وندوات تفاعلية وبث مباشر، بالإضافة إلى دعم جهود المسؤولية الاجتماعية لميرال، ضمن ركائزها الاستراتيجية في دعم المواهب، والاستدامة البيئية، والرفاه الاجتماعي.